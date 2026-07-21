Muere la famosa influencer Adriana García en Culiacán; esto es lo que se sabe al momento

En las últimas horas, la comunidad digital se ha visto fuertemente afectada tras darse a conocer el sensible fallecimiento de la influencer Adriana García, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, México. Hasta el momento, personas allegadas a la creadora de contenido, junto con autoridades, se encuentran esclareciendo los hechos.

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¿Qué se sabe sobre el sensible fallecimiento de la influencer Adriana García?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la noticia fue dada de manera oficial por Drop Shop, mediante comunicado público que confirmó el deceso de la creadora de contenido. Tras darse a conocer la noticia, familiares, amigos y seguidores de la influente se han pronunciado dentro de las distintas redes sociales.

"Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, hija y amigos, deseándoles fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Adriana; siempre formarás parte de la familia Drop Shop”, se puede leer dentro del comunicado.

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