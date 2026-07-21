Muere la famosa influencer Adriana García en Culiacán; esto es lo que se sabe al momento
La muerte de la influencer Adriana García ha generado conmoción en Culiacán en toda la comunidad digital.
En las últimas horas, la comunidad digital se ha visto fuertemente afectada tras darse a conocer el sensible fallecimiento de la influencer Adriana García, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, México. Hasta el momento, personas allegadas a la creadora de contenido, junto con autoridades, se encuentran esclareciendo los hechos.
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¿Qué se sabe sobre el sensible fallecimiento de la influencer Adriana García?
De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la noticia fue dada de manera oficial por Drop Shop, mediante comunicado público que confirmó el deceso de la creadora de contenido. Tras darse a conocer la noticia, familiares, amigos y seguidores de la influente se han pronunciado dentro de las distintas redes sociales.
"Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, hija y amigos, deseándoles fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Adriana; siempre formarás parte de la familia Drop Shop”, se puede leer dentro del comunicado.
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