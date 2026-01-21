El plato de ducha blanco ya no se lleva: 5 formas de transformar tu baño en un spa de lujo
Las tendencias en interiorismo para 2026 confirman un cambio rotundo en el plato de ducha. Estas son 5 opciones que están dando qué hablar en los baños modernos.
Durante años, el plato de ducha blanco fue sinónimo de funcionalidad y neutralidad en los baños. Sin embargo, las tendencias en interiorismo para 2026 confirman un cambio rotundo: los espacios de baño buscan personalidad y una experiencia sensorial que recuerde a los spas de lujo.
Así es como la ducha deja de ser un simple elemento práctico del baño para convertirse en una pieza clave del diseño. Arquitectos e interioristas coinciden en que el objetivo ahora es crear ambientes envolventes, cálidos y sofisticados, donde los materiales y las texturas sustituyan al clásico plato de ducha.
5 ideas para renovar el plato de ducha y lograr un efecto spa
Estas alternativas confirman que el plato de ducha blanco ha quedado atrás. Hoy el lujo se expresa a través de materiales y texturas que convierten el baño en una experiencia sensorial digna de un spa.
- Delimitar la ducha con azulejos
Ideal para baños amplios, esta propuesta consiste en cubrir suelo y paredes de la zona de agua con azulejos, creando una especie de cápsula sin necesidad de mamparas tradicionales. Dentro del espacio pueden integrarse una ducha, una bañera exenta e incluso un banco de obra para jabones y accesorios decorativos.
- Suelos y ducha de microcemento
El microcemento aporta continuidad visual y una estética elegante y contemporánea. Permite jugar con distintos estilos, desde el minimalista hasta el rústico. Si se incorpora un pequeño murete, el conjunto gana carácter y un aire artesanal muy atractivo, además de resultar práctico y fácil de mantener.
@serviplastcolorshop Respuesta a @claujimenez1514 #ConSantanderConecto Renovando la ducha parte final ✨ Ahora si, el paso a paso del microcemento de la ducha. Debo decir que no somos para nada expertos, pero encuentro que quedó genial y amamos el resultado ♥️ No lo menciono en el video pero antes de comenzar saqué todos los restos de silicona y limpié muy bien antes de aplicar cualquier cosa. Todos los materiales son de @serviplastcolorshop y los encuentras en su página web y tiendas físicas también. Ahora si mi ducha no me da vergüenza 🤭 Qué les parece el cambio? #microcemento #revestimientos #decohome ♬ Aesthetic - Tollan Kim
- Azulejos protagonistas dentro y fuera de la ducha
Prolongar los azulejos del resto del baño hacia el interior de la ducha es una forma efectiva de integrar ambos espacios. Combinaciones bicolor, como blanco y azul cielo, demuestran que los diseños clásicos también pueden resultar originales y actuales cuando se usan con coherencia.
- Suelo de piedras con efecto spa
Un conjunto de piedras blancas rodeando la base de la ducha aporta un toque natural que evoca paisajes termales y zonas de aguas. Además de su valor estético, cumplen una función práctica: crean una hendidura que recoge el agua y evita desbordes, combinando confort y diseño.
@dealtadisenoconstruccion Colocación de piedra de río en baño #baño #piedra #rio #regadera #arq #diseño #dealta #construccion #acabados #agua #findesemana #tipi #puebla #cholula #atlixco ♬ Sensational (feat. Davido & Lojay) - Chris Brown
- Madera en la ducha
La ducha tipo cabina se convierte en protagonista cuando paredes y suelo replican la madera del resto del baño. Para ello, se utilizan porcelánicos que imitan la madera natural, resistentes a la humedad y aptos para zonas de agua. El resultado es un espacio cálido, elegante y visualmente continuo, sin renunciar a la funcionalidad.