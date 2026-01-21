El plato de ducha blanco ya no se lleva: 5 formas de transformar tu baño en un spa de lujo

Durante años, el plato de ducha blanco fue sinónimo de funcionalidad y neutralidad en los baños. Sin embargo, las tendencias en interiorismo para 2026 confirman un cambio rotundo: los espacios de baño buscan personalidad y una experiencia sensorial que recuerde a los spas de lujo.

Así es como la ducha deja de ser un simple elemento práctico del baño para convertirse en una pieza clave del diseño. Arquitectos e interioristas coinciden en que el objetivo ahora es crear ambientes envolventes, cálidos y sofisticados, donde los materiales y las texturas sustituyan al clásico plato de ducha.

5 ideas para renovar el plato de ducha y lograr un efecto spa

Estas alternativas confirman que el plato de ducha blanco ha quedado atrás. Hoy el lujo se expresa a través de materiales y texturas que convierten el baño en una experiencia sensorial digna de un spa.



Delimitar la ducha con azulejos

Ideal para baños amplios, esta propuesta consiste en cubrir suelo y paredes de la zona de agua con azulejos, creando una especie de cápsula sin necesidad de mamparas tradicionales. Dentro del espacio pueden integrarse una ducha, una bañera exenta e incluso un banco de obra para jabones y accesorios decorativos.



Suelos y ducha de microcemento

El microcemento aporta continuidad visual y una estética elegante y contemporánea. Permite jugar con distintos estilos, desde el minimalista hasta el rústico. Si se incorpora un pequeño murete, el conjunto gana carácter y un aire artesanal muy atractivo, además de resultar práctico y fácil de mantener.

#revestimientos #decohome ♬ Aesthetic - Tollan Kim @serviplastcolorshop Respuesta a @claujimenez1514 #ConSantanderConecto Renovando la ducha parte final ✨ Ahora si, el paso a paso del microcemento de la ducha. Debo decir que no somos para nada expertos, pero encuentro que quedó genial y amamos el resultado ♥️ No lo menciono en el video pero antes de comenzar saqué todos los restos de silicona y limpié muy bien antes de aplicar cualquier cosa. Todos los materiales son de @serviplastcolorshop y los encuentras en su página web y tiendas físicas también. Ahora si mi ducha no me da vergüenza 🤭 Qué les parece el cambio? #microcemento

Azulejos protagonistas dentro y fuera de la ducha

Prolongar los azulejos del resto del baño hacia el interior de la ducha es una forma efectiva de integrar ambos espacios. Combinaciones bicolor, como blanco y azul cielo, demuestran que los diseños clásicos también pueden resultar originales y actuales cuando se usan con coherencia.



Suelo de piedras con efecto spa

Un conjunto de piedras blancas rodeando la base de la ducha aporta un toque natural que evoca paisajes termales y zonas de aguas. Además de su valor estético, cumplen una función práctica: crean una hendidura que recoge el agua y evita desbordes, combinando confort y diseño.

Madera en la ducha

La ducha tipo cabina se convierte en protagonista cuando paredes y suelo replican la madera del resto del baño. Para ello, se utilizan porcelánicos que imitan la madera natural, resistentes a la humedad y aptos para zonas de agua. El resultado es un espacio cálido, elegante y visualmente continuo, sin renunciar a la funcionalidad.