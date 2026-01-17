El recogido que no pasa de moda y que te hará olvidar cualquier otro peinado este invierno

Existe un peinado recogido que vuelve a imponerse cada invierno y conquista tanto a estilistas como a amantes de la moda. Elegante, atemporal y sorprendentemente fácil de hacer, se trata de un recogido que atraviesa décadas sin perder vigencia.

El peinado es ideal para combatir el frío sin resignar estilo y funciona igual de bien para un look diario que para una ocasión especial. En un contexto donde los peinados relajados y naturales ganan terreno frente a los excesivamente pulidos, este clásico reaparece con fuerza.

Su encanto reside en esa estética de "me lo hice en 5 minutos". Pero su resultado es muy sofisticado. Es el french twist: un moño de inspiración francesa que promete convertirse en el aliado indiscutido de este invierno.

¿Cómo hacer el peinado recogido french twist paso a paso?

El french twist parte de la esencia del clásico moño italiano, aunque con un acabado menos rígido y mucho más casual. Para lograrlo, no hace falta ser experto ni contar con demasiadas herramientas.



Recoge toda la melena con las manos como si fueras a hacer una coleta, pero sin utilizar ninguna goma. Con una mano sujeta el cabello y con la otra coloca 2 dedos sobre la coleta y comienza a girar el pelo sobre sí mismo, como si estuvieras formando un churro. A medida que giras, ve subiendo el cabello hacia arriba, creando un moño alargado y vertical. La clave está en que el pelo quede enroscado hacia el interior, formando una especie de tubo. Aquí no se busca la perfección. Esto quiere decir que si algunos mechones quedan sueltos, se logra mejor. Ese aire desenfadado es precisamente lo que hace que el french twist luzca moderno, relajado y elegante al mismo tiempo. Una vez formado el moño, fíjalo pasando una horquilla grande de moño (para un acabado más invisible) o un pasador tipo pincho por el interior del recogido. De esta forma quedará firme durante horas, sin perder naturalidad.

Accesorios ideales para elevar el peinado recogido

Aunque el french twist destaca por sí solo, los accesorios pueden marcar la diferencia y transformar el peinado según la ocasión. Para un look minimalista y sofisticado, las horquillas invisibles o los pasadores metálicos finos son la mejor opción, ya que fijan el cabello sin robar protagonismo al recogido.

Pero para un estilo más chic o nocturno, se puede optar por pinchos franceses con detalles dorados, carey o nacarados. También funcionan a la perfección las hebillas con diseño vintage o las horquillas joya, ideales para sumar un toque de luz al peinado.