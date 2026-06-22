En México se volvió popular el término por una obra inaugurada en la Ciudad de México, pero por qué deberías conocer lo que es un Jardín Flotante. En una sociedad llena de edificios e infraestructura evidentemente poco naturales, estos espacios se vuelven en proyectos de impacto, pues buscan incorporar/reincorporar elementos cada vez menos frecuentes en los espacios públicos.

¿Qué es un Jardín Flotante y para qué sirve?

Este tipo de proyectos arquitectónicos evidentemente han despertado interés en los últimos años, donde el objetivo es llenar de elementos naturales los espacios de las llamadas “selvas de asfalto” que son las ciudades de la actualidad. Además del ámbito estético, existe un proyecto de reincorporación de plantas diversas para mejorar el medio ambiente.

Uno de los grandes problemas, es que realmente no es algo barato de realizar. Pues lejos de la colocación y la readaptación de espacios, se requiere mantenimiento para que la vida y el color sea algo característico. Con esto en mente, se indica que hay muchos proyectos a lo largo del mundo que buscan readaptar a las ciudades para que exista una armonía entre la naturaleza y las exigencias de construcciones que son contundentes al momento de desaparecer la naturaleza.

¿Qué se sabe del Jardín Flotante inaugurado en CDMX?

Precisamente uno de los proyectos más interesantes arquitectónicamente hablando fue recientemente inaugurado en la capital mexicana. Este tramo readaptado en lo alto de las vías del metro (Pino Suárez hasta Chabacano) es una propuesta de este tipo de espacios verdes. Se indica oficialmente que se plantaron 176 árboles de diversas especies, dos mil arbustos y más de ocho mil plantas con prioridad en las de tipo polinizador.

Se habla de 1.8 kilómetros con 6, 200 metros cuadrados de áreas verdes. Sin embargo, este tipo de propuestas no son simplemente enfocadas en llenar de plantas los espacios elegidos, sino de una conformación total con el ámbito social. Por eso, un Jardín Flotante puede definirse como un espacio rescatado para ofrecer vida natural y seguridad social en espacios públicos que antes solamente eran piedras y materiales diversos.