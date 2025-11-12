Elektra pone descuentazo a este perfume elegante para hombre que huele amaderado y cuero: tiene pagos semanales

Elektra puso en oferta un perfume de Gucci, considerado de lujo, como parte de las rebajas previas al Buen Fin 2025. Si estás buscando una fragancia masculina con aroma amaderado y toques de cuero, este perfume te encantará.

Si quieres saber cuál es su precio, así como sus características y notas de olor, sigue leyendo. Esta semana, Elektra tiene varias promociones que te hemos mostrado, desde pantallas hasta motocicletas .

¿Cuál es el perfume Gucci que Elektra vende barato?

El perfume en oferta es el Gucci Guilty Absolute de 90 mililitros, diseñado para caballero. Según el sitio oficial, esta promoción es por tiempo limitado y estará disponible solo antes del Buen Fin, es decir, durante esta semana.

(ESPECIAL) Este es el precio del perfume Gucci en Elektra.

El empaque del perfume es elegante, y en su interior viene una botella de vidrio con la loción. Lanzado en 2017, sus notas de olor son las siguientes:

Amaderado

Cuero

Animálico

Terroso

Pachuli

Ahumado

¿Cuánto cuesta el perfume Gucci Guilty Absolute en Elektra?

El precio del perfume Gucci Guilty Absolute en Elektra es de $1,599 pesos de contado, una rebaja imperdible, ya que su costo original era de $3,870 pesos, según indica la tienda en línea.

Además, si quieres adquirir varios productos, puedes aprovechar el Préstamo Elektra, que permite pagarlo en semanas, quedando en solo $32 pesos semanales durante 100 semanas.

(ESPECIAL) Así luce el perfume Gucci en Elektra hoy.

Así que ya lo sabes: si estás buscando una loción para hombre con un aroma irresistible, esta es una excelente opción. Pero no tardes, porque el precio podría cambiar muy pronto.

¿Dónde se debe aplicar el perfume para que dure más tiempo?

Si quieres que tu perfume dure más tiempo y no se desvanezca tan rápido, debes aplicarlo correctamente en algunos de los puntos que los expertos de Vogue recomiendan:

En la ropa, para que la tela absorba mejor el aroma y el sudor no lo elimine.

Directamente sobre la piel, en zonas como el cuello, las muñecas y detrás de las orejas.

Aplicar un poco de vaselina antes del perfume ayuda a que el aroma se fije por más tiempo.

De esta manera, tu perfume Gucci en rebaja te durará más tiempo y podrás disfrutarlo al máximo.