Elektra tiene en descuento esta pantalla de 40 pulgadas: cuesta solo 3,000 pesos y es LED

Elegir una buena pantalla puede convertirse en un dolor de cabeza, pero a veces aparecen ofertas que no puedes dejar pasar, como esta pantalla de 40 pulgadas que hoy está en Elektra con descuento , justo antes de la temporada del Buen Fin 2025.

¿Cuál es la pantalla de 40 pulgadas que tiene descuento en Elektra?

La pantalla LED HKPRO está en rebaja por El Mejor Fin y cuenta con características que la hacen única en su tipo.

(ESPECIAL) Esta pantalla tiene descuento en Elektra.

Según los detalles de la tienda, esta Smart TV integra el sistema Roku TV, lo que la hace muy fácil de manejar para ver tus series y películas favoritas en plataformas como Disney Plus (Disney+) y HBO Max. Además:

Tiene resolución Full HD: significa que la calidad de la imagen es buenísima.

Puedes instalar plataformas de streaming y otras apps de música y video: todo lo puedes manejar con el control fácil y rápido.

(ESPECIAL) Con Roku TV es más fácil y rápido controlar qué ver.

Permite ajustar brillo y contraste según las necesidades de tu hogar: sobe todo si eres exigente con las películas. ¡Modo cine!

Incluye puertos HDMI y USB para conectar laptops y hasta el celular: en caso de que quieras transmitir tu pantalla en grande.

¿Cuál es el precio de la pantalla de 40 pulgadas en Elektra?

Esta pantalla HKPRO con Roku TV de 40 pulgadas cuesta únicamente $2,999 pesos durante esta semana de promoción. Sin duda, una oferta imperdible considerando que su precio original era de $5,499 pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la pantalla en Elektra.

Además, puedes aprovechar la promoción de pagos semanales en Elektra con solo $48 pesos de depósito por 100 semanas. Lo único que debes hacer es solicitar el Préstamo Elektra en el sitio web oficial.

¿A qué distancia debes poner esta pantalla de 40 pulgadas de tu sofá?

Si estás pensando en comprar una pantalla de 40 pulgadas como esta, debes saber que la distancia ideal para sacarle el máximo provecho es de aproximadamente 1.7 metros desde el sofá. No debería superar los 2.5 metros. Por eso, es indispensable revisar el manual de la marca.

Así que, si estás buscando una buena smart tv, pero todavía no sabes cuál, esta es una buena opción, sobre todo si no quieres gastar tanto. Incluso, puedes comprarla con otras pantallas en oferta de la tienda y elige la mejor.