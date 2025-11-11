La moto que puedes comprar en Elektra a solo 15,000 pesos y a pagos semanales en El Mejor Fin

Elektra sacó la casa por la ventana y lanzó las ofertas de El Mejor Fin, previo al Buen Fin 2025, en motos, con pagos semanales y promociones increíbles. Entre todas, hay una que destaca por su potencia y su precio accesible.

¿Cuál es la moto que está en oferta en Elektra?

Se trata de la moto Italika para trabajo, modelo FT125, que presume un cilindro de 124 cc, rendimiento de combustible de 38 km por litro y un motor de 4 tiempos. De acuerdo con la tienda, es un vehículo tipo estándar.

(ESPECIAL) Así es la moto Italika en oferta de Elektra.

Otros detalles que vale la pena considerar: cuenta con sistema de arranque eléctrico, frenos delanteros y traseros de tambor, horquilla telescópica en la parte delantera y un basculante en la parte trasera, lo que la hace más fácil de controlar y mucho más cómoda que otras de su tipo.

¿Cuánto cuesta la moto Italika que está a pagos semanales en Elektra?

La Italika FT125 está en oferta solo esta semana en Elektra a un precio de $15,899 pesos, casi la mitad de su costo original, que era de $25,499 pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la moto Italika en Elektra.

Además, puedes comprarla a pagos semanales de $231 pesos con Préstamos Elektra, disponible desde su sitio web. Solo debes dar un 10% de enganche y también es posible aprovechar meses sin intereses con tarjetas participantes.

¿Cuáles son los beneficios de tener una moto?

Tener una moto no solo sirve para transportarse: también ofrece ventajas importantes, sobre todo si vives en la ciudad. De acuerdo con la marca, es ideal para quienes tienen un negocio propio y necesitan repartidores, o para trasladar accesorios y mercancía de un punto a otro.

(ESPECIAL) La moto de Italika en Elektra se puede sacar a paguitos semanales.

En general, usar motocicleta en la ciudad es más rápido y práctico: es ágil de manejar, facilita el estacionamiento y reduce significativamente los tiempos de traslado.

Así que ya tienes una opción de transporte si estás buscando mejorar tu estilo de vida. No dejes de comparar y elegir la moto que más te convenga.