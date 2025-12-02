Elektra pone en remate esta elegante lavadora de titanio con ahorrador de luz
Checa esta increíble oferta que la tienda Elektra acaba de publicar, equipada con un sistema avanzado para reducir el consumo. Conoce las características.
Elektra lanzó un remate que vale la pena aprovechar: una lavadora de acabado titanio que destaca por su diseño moderno y su sistema ahorrador de luz, ideal para quienes buscan eficiencia sin gastar de más. Una opción práctica y elegante para renovar el hogar con buena tecnología y mejor precio.
Recientemente, la popular tienda publicó una lavadora automática Midea MA512W16/T 16Kg de titanio con una rebaja importante. Mientras antes se vendía a $11,899, ahora puedes adquirirla por $7,299, un descuento que no puedes perder.
Las características de la lavadora que ofrece Elektra
- Sistema de lavado Wave wash, que te da un lavado antienredos gracias a su poderoso flujo de agua
- 12 programas de lavado que elimina manchas difíciles
- Función Super ECO para ahorrar tiempo y energía
- 4 niveles de temperaturas: caliente, tibia, ambiente, fría.
De acuerdo al portal, esta lavadora automática tiene una capacidad de lavado de 23 kilos, su tecnología Deep Clean ahorra hasta un 20% de agua por lavada y ahorra hasta 20% de energía. También, cuenta con función Turbo que te permitirá ahorrar hasta 20% de tiempo y energía sin afectar el rendimiento del lavado.
Además, cuenta con un panel central con LED para monitorear el progreso del ciclo de lavado, y cuida tu salud al eliminar el 99.9% de bacterias. Por último, añade un multi-dispenser automático para detergente líquido, jabón polvo y suavizante; así como también una tapa de cristal templado con marco de cerrado suave.
Esto debes tener en cuenta antes de comprar una lavadora
- Capacidad de carga: elige según la cantidad de ropa que lavas
- Tipo de carga: superior o frontal
- Consumo de agua y energía: busca modelos con ahorrador de luz o clasificaciones de eficiencia para reducir costos a largo plazo.
- Programas de lavado: verifica si incluye ciclos útiles para tu día a día: rápido, pesado, delicado, agua caliente, lavado de edredón, etc.
- Tamaño y espacio disponible: mide el lugar donde la colocarás, incluyendo apertura de tapa o puerta, y deja espacio para conexiones.
- Nivel de ruido y vibración: si vives en departamento, es importante que sea silenciosa y estable.
- Material del tambor: los tambores de acero inoxidable duran más y cuidan mejor las prendas.
- Velocidad de centrifugado: a mayor número de RPM, más seca sale la ropa, reduciendo el tiempo de secado.
- Funciones adicionales: bloqueo infantil, autolimpieza, sistema antigolpes, inicio diferido, pantalla digital, entre otros.
- Garantía y servicio técnico: elige marcas con buena disponibilidad de refacciones y centros de servicio cercanos.