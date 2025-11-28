Elektra tiene en descuentazo el Samsun Galaxy S25 Ultra y te da de regalo unos audífonos

Si estabas esperando el momento perfecto para cambiar tu smartphone, Elektra acaba de lanzar una oferta que no pasa desapercibida. El Samsung Galaxy S25 Ultra está con un descuentazo imperdible y, para completar el combo, la tienda suma unos audífonos de obsequio que elevan aún más el valor de la compra.

La tienda acaba de publicar en su sitio web la promoción de este teléfono con auriculares a tan solo $22,099, cuando antes el mismo dispositivo y sin este obsequio se vendía a $34,999. Una rebaja que vale la pena aprovechar sin dudarlo, sobre todo en este período previo a las fiestas y vacaciones.

Estas son las principales características del Samsung Galaxy S25 Ultra

Pantalla y diseño: pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ (3120×1440 px). Tasa de refresco adaptable 1–120 Hz, ideal para fluidez en navegación, juegos y video. Brillo máximo de hasta 2.600 nits, con soporte HDR10+, lo que asegura buena visibilidad incluso a pleno sol. Construcción de alta gama, con vidrio adelante y atrás y marco de titanio, lo que le da un perfil premium y resistente. Resistencia al agua/polvo con certificación IP68.

Elektra

Cámaras: cámara principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS), ideal para fotos de alta resolución y detalle. Ultra gran angular de 50 MP (ideal paisajes, grupos, tomas amplias). Teleobjetivo con zoom óptico: una lente de 50 MP con zoom óptico de 5× y otra de 10 MP con zoom 3×, para fotos a distancia, retratos u objetos lejanos. Cámara frontal de 12 MP, suficiente para selfies de buena calidad y videollamadas.

Extras y conectividad: sensor de huellas ultrasónico bajo pantalla. Soporte para dual SIM / eSIM según región. Conectividad moderna: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth reciente, NFC, USB-C.

Esto debes saber antes de comprar un teléfono

Elegir un nuevo smartphone puede ser abrumador con tantas opciones, pero hay puntos clave que conviene revisar para asegurarte de que tu compra valga la pena:

