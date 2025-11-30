Elektra le puso un descuento de 9,000 pesos a esta lavadora Whirlpool de 22 kilos (es automática)

Hay una lavadora automática Whirlpool que tiene descuento en Elektra . La tienda extendió las ofertas en algunos productos por la temporada. Si estás buscando una opción con potencia, lavado efectivo y buen diseño, esta te encantará.

¿Cuál es la lavadora Whirlpool que está con descuento en Elektra?

La lavadora Whirlpool es la del modelo 8MWTW2224WJM de 22 kg de carga superior. Es de color blanco y combina con cualquier espacio.

(ESPECIAL) Así luce la lavadora Whirlpool en oferta de Elektra.

Según la información de la tienda, estas son las características que debes considerar:

Tiene un sistema de lavado por agitador: hace que la ropa se lave mejor con impulsos de agua y corrientes sin dañar la tela.

Cuenta con 8 ciclos de lavado y programas: tiene para todo tipo de necesidades, desde ropa delicada, muy sucia, lavado rápido y ropa de color blanca.

Cuenta con tecnología Xpert System: es decir, que es ahorradora de agua sin poner en riesgo el lavado. Mide cuánta agua usa, cómo se mueve mejor y con qué fuerza.

Está fabricada con materiales que duran años: una tina sólida, agitador de buena calidad, componentes que soportan años de uso, y estructura que no se mueve tanto.

¿Cuál es el precio de la lavadora Whirlpool en oferta?

El costo de la lavadora Whirlpool es de $9,999 pesos. Elektra le descontó $9,000 pesos por la temporada.

(ESPECIAL) Este es el precio de la lavadora Whirlpool en Elektra.

Además, es posible comprar esta lavadora con hasta 12 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes (puedes checar cuáles son en el sitio web de la tienda).

O bien, si se te acomoda mejor, es posible sacar el Préstamo Elektra y pagarlo en 128 semanas de solo $127 pesos. Viene con bono de regalo de mil pesos para la próxima compra en productos seleccionados.