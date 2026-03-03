Así es el jet privado de Cristiano Ronaldo en el que habría escapado de Riad por los bombardeos

El futbolista Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores del mundo, es tendencia y no por el futbol, sino porque supuestamente huyó de Arabia Saudita, en medio de los bombardeos de Estados Unidos hacia Medio Oriente. Ello habría obligado al exjugador del Real Madrid a escapar junto a su familia en un jet privado. Conoce qué tiene que ver Brincos Dieras con la avioneta que se desplomó en Toluca.

En las últimas horas, medios internacionales aseguraron que CR7 salió de Riad, lugar donde reside desde que llegó a la Liga Saudí en 2023, con rumbo a Madrid, España. No obstante, aún no existe información sobre ello y si realmente el futbolista estuviera en el vuelo, que en México salen más baratos si compras tus boletos durante un día en específico.

El portugués adquirió su jet privado en 2025 y destaca por viajar de Medio Oriente a Europa sin necesidad de realizar escalas.|Aeroffaires

Así es el jet privado de Cristiano Ronaldo

El portugués posee un jet Bombardier Global Express XRS personalizado con sus iniciales CR7, cuyo valor en el mercado es de 50 millones de euros (más de 1 mil millones de pesos). Esta aeronave la adquirió a mediados de 2025, luego de dejar en el olvido a un Gulfstream G200.

De acuerdo con un artículo del portal Aeroaffaires, el jet privado es uno de los más codiciados en el mundo de los negocios debido a que puede volar distancias largas, lo que le permite a Cristiano viajar de Medio Oriente a Europa sin la necesidad de realizar escalas, tal como se dice que sucedió este lunes al supuestamente marcharse de Riad.

El jet cuenta con un espacio de primera clase y con 3 zonas de distintas cabinas, así como una cocina totalmente equipada. Además, la aeronave cuenta con acabados de lujo, con el objetivo de que el futbolista viaje de la mejor manera a cualquier parte del mundo.

¿Realmente Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita?

En esta noticia existe la contraparte, pues algunos medios internacionales afirman que solo son rumores y que la exestrella del Real Madrid permanece en Arabia Saudita, aunque de momento ni él ni su club han emitido un comunicado oficial sobre ello.