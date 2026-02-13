Horóscopo de hoy viernes 13 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 13 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 13 de febrero de 2026

Hoy, viernes 13 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te invita a escuchar más a tu cuerpo y a evitar el estrés acumulado que puede afectar tu rendimiento. En el amor, es un buen momento para actuar con mayor calma y no forzar situaciones.

: la energía del día te invita a escuchar más a tu cuerpo y a evitar el estrés acumulado que puede afectar tu rendimiento. En el amor, es un buen momento para actuar con mayor calma y no forzar situaciones. Tauro : la jornada favorece el equilibrio físico y emocional, ayudándote a sentirte más estable y seguro. En las finanzas, conviene priorizar decisiones prácticas y realistas.

: la jornada favorece el equilibrio físico y emocional, ayudándote a sentirte más estable y seguro. En las finanzas, conviene priorizar decisiones prácticas y realistas. Géminis : la energía disponible impulsa a mejorar hábitos de salud y a ordenar tu rutina diaria. Es importante comunicarte con claridad para evitar confusiones.

: la energía disponible impulsa a mejorar hábitos de salud y a ordenar tu rutina diaria. Es importante comunicarte con claridad para evitar confusiones. Cáncer : el clima astral favorece la armonía emocional y una mejor conexión con tus necesidades internas. Es un día propicio para fortalecer vínculos y buscar mayor estabilidad.

: el clima astral favorece la armonía emocional y una mejor conexión con tus necesidades internas. Es un día propicio para fortalecer vínculos y buscar mayor estabilidad. Leo : la jornada te invita a moderar excesos y a cuidar más tu nivel de energía física. En el amor, es un buen momento para actuar desde la madurez y no desde la impulsividad.

: la jornada te invita a moderar excesos y a cuidar más tu nivel de energía física. En el amor, es un buen momento para actuar desde la madurez y no desde la impulsividad. Virgo : la energía del día favorece la organización y la adopción de hábitos saludables que impactan positivamente en tu bienestar. En el dinero, es ideal para planificar y ordenar asuntos pendientes.

: la energía del día favorece la organización y la adopción de hábitos saludables que impactan positivamente en tu bienestar. En el dinero, es ideal para planificar y ordenar asuntos pendientes. Libra : el movimiento astral te impulsa a buscar mayor equilibrio entre mente y cuerpo para evitar tensiones. Conviene no idealizar y mantener una mirada realista sobre tus vínculos afectivos.

: el movimiento astral te impulsa a buscar mayor equilibrio entre mente y cuerpo para evitar tensiones. Conviene no idealizar y mantener una mirada realista sobre tus vínculos afectivos. Escorpio : la jornada favorece procesos de sanación emocional que se reflejan en una mejora física. Es un buen día para cerrar etapas y tomar decisiones conscientes.

: la jornada favorece procesos de sanación emocional que se reflejan en una mejora física. Es un buen día para cerrar etapas y tomar decisiones conscientes. Sagitario : la energía disponible te invita a respetar tus propios ritmos y a no sobrecargarte de responsabilidades. En temas económicos, es un momento favorable para replantearte objetivos y ordenar recursos.

: la energía disponible te invita a respetar tus propios ritmos y a no sobrecargarte de responsabilidades. En temas económicos, es un momento favorable para replantearte objetivos y ordenar recursos. Capricornio : el clima astral favorece la disciplina y el cuidado de tu salud a través de rutinas más estables. Es un buen día para asumir compromisos y consolidar proyectos.

: el clima astral favorece la disciplina y el cuidado de tu salud a través de rutinas más estables. Es un buen día para asumir compromisos y consolidar proyectos. Acuario : la jornada te impulsa a prestar atención a señales internas relacionadas con el cansancio mental. En las finanzas, conviene actuar con paciencia y visión a largo plazo.

: la jornada te impulsa a prestar atención a señales internas relacionadas con el cansancio mental. En las finanzas, conviene actuar con paciencia y visión a largo plazo. Piscis: la energía del día favorece la conexión emocional y una mayor sensibilidad hacia tu bienestar físico. En el amor, es importante mantener los pies en la tierra y no dejarte llevar solo por la intuición.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: