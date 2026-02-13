Horóscopo de Nana Calistar hoy, 13 de febrero para cada signo; estos signos tendrán grandes cambios en su vida profesional

El universo no miente y tiene un mensaje para que cada persona se cuide de quien busque hacerle daño. Con los horóscopos de Nana Calistar sabrás cómo proteger tu aura y mantenerte en equilibro mental.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 13 de febrero?

Es momento de que sueltes a las personas que no te hacen bien y de una vez empieces a tener carácter para cuidar de ti y no rogar a quien no se quiere quedar. Recuerda que vales mucho. Por otro lado, es importante que cuides tus cosas ya que si estas distraído podrías perder algo material y sentirte muy mal después.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 13 de febrero?

Es importante que si tienes cierta intuición le hagas caso ya que podría darte señales o revelarte información, incluso en un sueño. No ignores ninguna señal. Pon atención a tu corazón y a tus sentimientos. Se vienen grandes cambios en tu vida laboral y lo relacionado a tu trabajo.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 13 de febrero?

Este fin de semana podrían llegar grandes cambios y sacudidas a tu vida. Es importante que mantengas la calma y no actúes por impulso ante nada. Podrías relacionarte con una amistad, es importante que decidas qué es lo que realmente quieres y no jugar de más si no tienes intenciones serias porque podrías sentirte mal después.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 13 de febrero?

Es importante que no te cierres a oportunidades y que dejes de creer que todas las personas son iguales ya que ese pensamiento podría cerrarte grandes oportunidades. Si ves que alguien se aleja de tu vida no te deprimas, recuerda que las personas que se van es porque no debían seguir en tu camino y eso no es malo.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 13 de febrero?

En estos días te vas a enterar de rompimientos y por fin te darás cuenta de la verdadera personalidad de ciertas amistades, seguramente te dolerá porque no eres de piedra, pero eso es una desintoxicación de personas que no te aportaban nada bueno. Es probable que un familiar te pida ayuda con un problema, puedes ayudar, pero recuerda no cargar de más con cosas que no te corresponden.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 13 de febrero?

Es momento de que te des una pausa mental y dejes de sobrepensar tanto ya que eso no solo es muy cansado mentalmente sino que después te puede cobrar facturas a través de dolor físico. Es muy importante que no idealices a las personas que ya estuvieron en tu vida y se fueron, recuerda que si no están contigo es por una razón.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 13 de febrero?

Debes de ser muy precavido ya que podrías experimentar una caída si no andas con cuidado. Viene una gran oportunidad económica, debes aprovecharla y no gastar de más tu dinero, sobre todo en cosas que no necesitas. Se inteligente y aprovecha ese ingreso.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 13 de febrero?

Estos días podrías estar pensando mucho en el pasado y en alguien que se fue de tu vida; ya no vivas ahí porque eso solo te estanca, aprende a soltar y verás que la vida te lo va a recompensar. Muy pronto vas a entender que en la vida también hay paz y tranquilidad, no todo es drama y caos, cuando lo logres ver muchas cosas cambiarán.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 13 de febrero?

Es muy probable que alguien de tu familia tenga conflictos. Se vale que los apoyes, pero recuerda no cargar con todo el peso ni llenarte de problemas que no son tuyos. Cuida tu estado de ánimo ya que los cambios bruscos podrían ocasionarte problemas innecesarios.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 13 de febrero?

Vienen visitas que podrían llenarte de nuevas oportunidades, no te cierres a nada. Se vienen grandes oportunidades laborales y cambios favorables en el trabajo. Es probable que conozcas a nuevas personas, pero también que tengas experiencias que duelan un poco, aunque lo importante es que aprendas las lecciones.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 13 de febrero?

Es momento de abandonar el pasado y concentrarte en lo que realmente quieres, deja de poner pretextos y procrastinar. Se viene un gran giro en tu vida. Por otro lado, es importante que no confíes en todo el mundo, ya que no todos tienen las mejores intenciones.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 13 de febrero?

Es importante que dejes la negatividad y seas una persona más positiva para atraer mejores cosas a tu vida. Recuerda que atraemos todo aquello en lo que pensamos. Una amistad podría darte una sorpresa muy grata y nuevas oportunidades llegan a ti que te harán sentir en paz y en calma.