ÚLTIMA HORA: Reportan ataque armado contra Pepe Aguilar en su rancho (VIDEO)

En las últimas horas, por medio de redes sociales ha comenzado a circular la versión de que el cantante Pepe Aguilar habría sufrido un ataque armado al salir de su rancho ‘El Soyate’ en Zacatecas.

Según la información que se tiene hasta el momento, el cantante salió de su rancho rumbo al Aeropuerto Internacional de Calera de Víctor Rosales, ya que tenía planeado viajar con destino a la Ciudad de México, en ese trayecto fue cuando supuestamente un grupo armado habría interceptado el convoy en el que se trasladaba.

¿Qué se sabe sobre el supuesto ataque a Pepe Aguilar?

De acuerdo con la información que ha circulado en diferentes plataformas, el ataque habría ocurrido alrededor de las 18:00 horas de este jueves 12 de febrero, cerca de las inmediaciones de su rancho, custodiado por su equipo de seguridad.

Los primeros en salir habrían sido unos escoltas que lo iban a cuidar en el traslado, cuando la caravana en la que viajaba Pepe Aguilar llegó a la carretera federal 54 de Zacatecas, fue interceptado.

Se sabe que los primeros escoltas repelieron la agresión, mientras que el resto de su equipo de seguridad pedía ayuda a los policías que se encontraban en la zona, se detalló que pudieron regresar al rancho del cantante para resguardarse.

#ÚLTIMAHORA🚨I Emboscan caravana de Pepe Aguilar en #Zacatecas



⚠️Autoridades confirmaron un enfrentamiento armado cerca del rancho El Soyate, en Villanueva, Zacatecas, propiedad del cantante.



🔴Presuntamente, sicarios atacaron con fusiles y granadas el convoy que se dirigía al aeropuerto.

¿Qué ha dicho Pepe Aguilar sobre el supuesto ataque?

Hasta el momento, no hay un reporte oficial sobre lo que le sucedió a Pepe Aguilar y la supuesta agresión a su convoy. Incluso, en redes sociales, el cantante no ha emitido un comunicado para sus fans y los medios de comunicación.

