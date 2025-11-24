Elektra pone a mitad de precio esta pantallota LG UHD 4k con IA tipo cine, para ver series y películas

Hay una pantalla LG con tecnología UHD 4K que está casi a mitad de precio hoy en Elektra, por las ofertas de fin de año. Si estás buscando una Smart TV buena, bonita y barata, entonces esta es la mejor opción.

¿Cuál es la pantalla LG 4K que es tipo cine en oferta?

La pantalla LG que está barata en Elektra hoy es la de modelo 86UA7500PSA con tecnología UHD 4K y además Inteligencia Artificial (IA) que mejora la experiencia del usuario a la hora de ver series y películas en plataformas de streaming como HBO Max y Disney Plus.

(ESPECIAL) Así es la pantalla LG de 86 pulgadas.

Según las características del producto , esta pantalla cuenta con un súper escalador 4K que hace que las imágenes se vean realistas y de buena calidad, un sonido impulsado con IA para mejorarlo en la habitación y Game Dashboard, para quienes aman los videojuegos.

Esta pantalla lo tiene todo. Con el paso del tiempo, el sistema operativo va aprendiendo lo que te gusta ver y cómo lo disfrutas más, para adaptar todos los contenidos especiales para ti.

Además, LG promete dar actualizaciones por 5 años, así que siempre estará a la altura de otros modelos que salgan próximamente.

Para que lo tomes en cuenta en tus espacios, la pantalla LG de 86 pulgadas tiene las siguientes medidas:

Ancho con base : 192.8 cm

: 192.8 cm Ancho sin base : 158.2 cm

: 158.2 cm Alto sin base : 110.8 cm

: 110.8 cm Alto con base : 117.5 cm.

: 117.5 cm. Profundidad sin base : 3.09 cm

: 3.09 cm Profundidad con base: 35.9 cm

¿Cuál es el precio de la pantalla LG de 86 pulgadas en Elektra?

El precio de esta pantalla LG de 86 pulgadas es de $18,999 pesos pagando de contado o con la opción de hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

(ESPECIAL) El precio de la pantalla LG en Elektra.

También es posible diferirla en pagos chiquitos de $215 pesitos en 154 semanas, para que no se te haga pesado. Solo debes pedir el Préstamo Elektra, ya sea en línea o en tienda física.

Así como esta pantalla, Elektra tiene otras promociones que debes considerar. Hay otras pantallas Samsung y Hisense que te hemos compartido las últimas semanas. Además, hay lavadoras y motos con descuento.