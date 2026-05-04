9 diseños de uñas blancas con dorado para 10 de mayo; celebra el Día de las Madres con el manicure más elegante y minimalista

La combinación de uñas blancas con dorado es una de las más elegantes que puedes encontrar en la actualidad. Su aparente simpleza y pulcritud la han vuelto un sinónimo de la estética del lujo silencioso; además, es un estilo muy favorecedor. Si quieres probarlo, a continuación te compartimos algunos diseños de manicura para 10 de mayo.

Independientemente del outfit que elijas para festejar el Día de las Madres, cualquiera de estas ideas se va a ver increíble.

9 ideas de uñas blancas con dorado para 10 de mayo

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1. Con flores blancas

Comenzamos la lista con un diseño donde predomina el blanco, ya sea cubriendo completamente la superficie de algunas uñas o formando flores. Se complementa perfectamente con algunas aplicaciones de foil dorado, que apenas se "espolvoreó" en algunas uñas.

2. Minimalista

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Una simple línea dorada resalta de manera hermosa sobre un fondo "lechoso", y no necesitas más decoración. Este efecto 'milky' es uno de los más usados en la actualidad por su apariencia suave.

3. Uñas blancas con listón dorado, para el Día de las Madres

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En este tipo de diseños, el color dorado se toma como un elemento decorativo, pero no predominante; esto es para dar acentos muy sofisticados, pero sin sobrecargar el resultado. También nos encanta el degradado entre la base de cada uña y la punta.

4. Con espacio negativo

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En este diseño, apenas se nota el tono metálico. Es un tipo de manicura francesa muy moderna, donde no hay una diferencia entre el tono de la base y la punta de la uña.

5. Manicura francesa con flores

Aquí tenemos otro diseño que retoma el concepto de la manicura francesa, pero lo intercala con hermosas flores blancas con centro dorado.

6. Con flores delicadas

Estos dibujos de flores son tan detallados y delicados que parecen casi una pieza de porcelana fina. Nuevamente son uñas blancas con dorado y con un efecto 'milky' como base, resultando en un diseño de manicura perfecto para Día de las Madres.

7. Con curvas

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No necesitas demasiados elementos ni trazos complejos; con un par de líneas curvas, acomodadas de manera asimétrica, puedes tener una manicura fuera de lo común y cool.

8. Uñas blancas con dorado y corazones, para 10 de mayo

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Lo que nos fascinó de este diseño es la manera en que integró un patrón de dibujos de corazones en una manicura francesa de tono nude con líneas doradas, sin que fuera demasiado llamativo.

9. Con líneas en la base

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Terminamos esta lista de uñas para 10 de mayo con un diseño minimalista, donde el color blanco y el dorado parecen fusionarse. Casi toda la superficie de cada uña tiene un efecto 'milky', pero en la base hay una franja dorada.