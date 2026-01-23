5 cortes para pelo rizado en mujeres que harán ver tu melena hermosa: exaltarán tus chinos

El cabello rizado tiene una belleza única que merece un corte que lo potencie y lo haga lucir espectacular. Elegir el estilo correcto no solo ayuda a definir los rizos, sino que también aporta movimiento, volumen y forma a la melena. Estos cinco cortes para pelo rizado en mujeres están diseñados para resaltar tus chinos, realzar su textura natural y lograr un look fresco, favorecedor y lleno de personalidad.

Desde la revista Glamour, expertos en moda dieron a conocer cuáles son las mejores inspiraciones para tu cabello si tienes ondas y qué cuidados debes tener para lucir aún más bella.

Estos son los mejores cortes de pelo rizado

1. Corte en capas largas: ideal para dar movimiento y evitar el efecto pesado. Las capas ayudan a que los rizos se definan mejor y luzcan más naturales.

|Pinterest

2. Curly bob: un bob a la altura de la mandíbula o los hombros que resalta la forma del rizo y aporta frescura. Es moderno, práctico y muy favorecedor.

|pinterest

3. Corte shag rizado: con capas desfiladas y un aire desenfadado, este corte aporta volumen en la parte superior y realza la textura natural del cabello.

|Pinterest

4. Corte en forma redondeada: perfecto para mantener el equilibrio del volumen en toda la melena. Da una apariencia armónica y definida a los chinos.

|pinterest

5. Corte largo con flequillo rizado: el flequillo rizado enmarca el rostro y le da personalidad al look, mientras el largo mantiene una melena femenina y versátil.

|pinterest

Estos son los cuidados que debes tener con tu pelo rizado

Especialistas del portal Cuerpo Mente revelaron cuáles son los cuidados que debes tener con tu pelo rizado para que luzca sano, definido y lleno de vida:

