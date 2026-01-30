Estas son las herramientas que no te pueden faltar para maquillar tus cejas

El maquillaje es un gran aliado, aunque sea mínimo y es en este sentido que las cejas siguen marcando la diferencia. Cuando están bien trabajadas, equilibran las facciones y dan sensación de pulcritud.

Para maquillar las cejas no hace falta tener muchos productos, sino que los adecuados para poder hacerlo perfectamente. Toma nota de todo lo que tienes que tener en cuenta.

¿Qué es lo que se necesita para maquillar tus cejas?

Para realizar el maquillaje de cejas necesitas los siguientes productos:

Goupillón: para peinar, difuminar y ordenar

El cepillo tipo goupillón es un elemento imprescindible. El mismo tiene la función de peinar la ceja, distribuir el producto y difuminar excesos. Así vas a evitar que parezcan duras, le puedes dar la forma real a la ceja y ver

dónde falta producto.

Lápiz fino o sombra: para rellenar y definir según el acabado

Para poder rellenar y definir puedes utilizar lápiz de punta fina que aporta trazos precisos o si quieres imitar pelitos. También puedes usar polvo para crear efecto sombra, más suave y difuminado.

[vídeo] Cómo maquillar las cejas de forma natural pic.twitter.com/CFAADTAQqE — ELLE España (@elle_es) June 1, 2019

Gel de cejas: para fijar y prolongar el resultado

El gel es importante para poder fijar la forma y que el maquillaje dure. Si el objetivo es solo ordenar pues elige el transparente y si buscas dar más definición utiliza color. Es muy importante que apliques con moderación para evitar complicaciones.

Pinzas: para eliminar pelos sueltos sin cambiar la forma

Las pinzas sirven para eliminar pelos sueltos que rompen la línea natural. Usadas con criterio, ayudan a que el maquillaje se vea más limpio y simétrico.

Tijeras de cejas: para controlar largos y evitar desorden

Seguro habrás notado que algunos vellos crecen más largos por lo que con las tijeras específicas vas a poder recortar la punta y no afectarás la forma general.

Brocha angular: para aplicar producto con precisión

Con una brocha angular puedes aplicar sombra, pomada o cera. Vas a poder definir zonas concretas, reforzar el arco o trabajar el inicio de la ceja con mayor control.

Pomada, cera o rotulador tipo hair strokes: opciones según tu estilo

Por último, tenemos este producto que no puede faltarte, ya que la pomada o cera es ideal para cejas más pulidas y definidas.