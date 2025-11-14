Estas son las tendencias de moda que se usarán durante el invierno

Estamos llegando a una de las épocas más frías del año por lo que sin dudas llega el cambio de la indumentaria del armario. Se hace hincapié en incorporar pieza que no solo nos abriguen, sino que también reflejen el estilo personal de cada una.

Hay muchas prendas básicas que son ideales para todo tipo de estación pero en esta temporada hay tendencias para agregar un toque audaz a cualquiera de tus looks,.

¿Cuáles son las tendencias para este invierno?

Vestidos lenceros (slip dress) sobre pantalones

El vestido lencero se reinventa para el invierno elevando su versatilidad, pues ahora se lleva encima de pantalones. El slip dresses una combinación poco tradicional, aprovechando su ligereza para superponerlo y reinventarlo cuando los días más fríos del año llegan.

Kendall Jenner y Hailey Bieber coinciden: peinado 90's y lenceros vestidos negros son el total look de 2023https://t.co/87bMUCBa11 pic.twitter.com/PkFiXb0qfl — Vogue España (@VogueSpain) January 14, 2023

Puedes combinarlo con:



Usa un vestido de satén o seda sobre unos pantalones rectos de lana o terciopelo para lograr una mezcla de lo delicado con lo estructurado.

Agrega un suéter de punto fino o un cárdigan abierto encima para dar abrigo sin restarglamour.

Complementa con botas altas o botines para asegurar calidez.

Si te sientes atrevida, puedes añadir un abrigo peludo (fauxfur) para un contraste textural que eleve ellook.

Faldas en cascada o con volantes románticos

Otra de las tendencias es fluida, volátil y romántica. Es una de las grandes apuestas para esta temporada son los drapeados y volantes que aportan movimiento y una estética etérea.

Así puedes usar la falda con volantes:



Combina una falda con volantes con una blusa de encaje o gasa para reforzar ese aire romántico.

Para contrastar la ligereza, añade una chaqueta estructurada o un blazer oversize con hombreras.

Usa medias térmicas o leggings debajo para protegerte del frío sin sacrificar la forma de la falda.

Completa con botas altas o botines con tacón bajo para mantener el equilibrio entre lo poético y lo práctico.

Botas "slouchy" con efecto arrugado

Las botas son una gran opción, con este acabado arrugado se han convertido en el accesorio favorito de las amantes del estilo boho para el invierno 2025. Puedes encontrarlas en versiones extra largas o en modelos más compactos.

Botas 'slouchy': la moda en calzado que conquista a las expertas y arrasará en invierno https://t.co/76cxVNv3Lo — By Candy Herrera (@ByCandyHerrera) November 13, 2025

¿Cómo usar las botas?

