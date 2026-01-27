Este alimento aporta colágeno de forma natural y sería un trucazo para las arrugas

El cuidado de la piel no solo depende de cremas y tratamientos, también empieza desde la alimentación. Existen alimentos que ayudan a estimular la producción de colágeno de forma natural, favoreciendo una piel más firme y luminosa; y recientemente expertos revelaron cuál es este alimento que se ha vuelto un verdadero trucazo para las arrugas y por qué incluirlo en tu dieta puede marcar la diferencia en la apariencia de tu piel.

De acuerdo a especialistas del portal web GastroLab, las patas de pollo aportan colágeno naturalmente, dado que su composición es especialmente rica en tejidos conectivos.

Los beneficios de comer patas de pollo

Alto contenido de colágeno: están formadas en gran parte por cartílago, piel y tendones, que son fuentes naturales de colágeno. Al cocinarlas (sobre todo en caldos), este colágeno se libera.

están formadas en gran parte por cartílago, piel y tendones, que son fuentes naturales de colágeno. Al cocinarlas (sobre todo en caldos), este colágeno se libera. Se transforma en gelatina al cocinarse: cuando las patas de pollo se hierven durante varias horas, el colágeno se convierte en gelatina, una forma más fácil de aprovechar por el cuerpo.

|canva

Aportan aminoácidos clave: contienen glicina, prolina y arginina, aminoácidos esenciales para que el organismo produzca y mantenga el colágeno de la piel, las articulaciones y los huesos.

contienen glicina, prolina y arginina, aminoácidos esenciales para que el organismo produzca y mantenga el colágeno de la piel, las articulaciones y los huesos. Favorecen la elasticidad de la piel: el consumo regular de caldos ricos en colágeno puede ayudar a mantener la piel más firme y flexible, lo que contribuye a una mejor apariencia.

el consumo regular de caldos ricos en colágeno puede ayudar a mantener la piel más firme y flexible, lo que contribuye a una mejor apariencia. Son una fuente natural y económica: a diferencia de suplementos, las patas de pollo ofrecen colágeno de origen natural sin procesos industriales.

¿Por qué es importante consumir colágeno?

Especialistas del sitio Healthline mencionaron que consumir colágeno es importante porque es una de las proteínas más abundantes del cuerpo y cumple funciones clave para mantenernos fuertes y saludables:

