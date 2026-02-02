Estos son los estilos de lentes que favorecen al rostro ovalado

Anteriormente, ya habíamos hablado sobre los cortes de pelo que le quedan al rostro ovalado , destacando que es una de las facciones más beneficiadas, puesto que muchos estilos logran favorecerlo notablemente.

Es cierto que también es importante conocer los estilos de lentes que favorecen a la forma de tu cara; es así que te detallaremos qué diseños benefician la armonía facial ovalada. Las respuestas te van a sorprender.

¿Qué forma de gafas deberías usar si tienes una cara ovalada?

Es cierto que, al momento de escoger los estilos de lentes, debes verificar qué formas favorecen más a tu cara. Aunque el rostro ovalado, todo le queda bien; aun así, hay diseños que son excelentes y le dan mayor armonía a tus facciones. Considera emplear las siguientes opciones:

Forma cuadrada.

Lentes de mirada felina o forma alargada.

Redondos.

Rectangular.

Half-Frame

Aviador

Es importante aclarar que estos estilos de armazones ópticos o solares son ideales para hombres o mujeres que tengan ese tipo de rostro. Dichas formas se destacan por definir las líneas faciales, además de ayudar a darle equilibrio visual, siendo grandes opciones para usar.

Cuando vayas a seleccionar el armazón, recuerda que debes verificar que se adapta a las necesidades ópticas que tengas, ya sea que solicites lentes progresivos, bifocales, con filtro de luz LED o con el efecto que se oscurece bajo el sol. Esa información debes consultarla directamente con la óptica para que te puedan asesorar al respecto.

¿Cómo saber si mi cara es ovalada?

El rostro ovalado es muy fácil de identificar; recuerda que se destaca por tener un mentón y una frente con líneas redondeadas, y de sus facciones se destaca por tener pómulos que sobresalen, además de que la longitud es mucho más marcada. Puedes colocarte frente a un espejo y con la frente descubierta para saber que forma predomina en tu cara.

Otra característica que te ayudará a identificarlo es que la longitud es una vez y media mayor que el ancho. Con estos puntos podrás saber si tiene una cara ovalada, así aprovecharás los estilos de lentes que te favorecen notablemente.