Esto significa que te escriban un punto en WhatsApp, según la psicología

Cuando se inicia cualquier plática en WhatsApp , es usual que dejemos pasar algunos signos de puntuación. Sin embargo, hay quienes aún emplean el punto, ya sea final o seguido, siendo un factor importante sobre lo que no está queriendo decir dentro de una plática.

No obstante, esa acción tiene un significado dentro de la psicología; para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se conoce al respecto.

¿Qué significa un punto final en un mensaje de WhatsApp?

Ortográficamente hablando, el terminar una frase con un punto es algo necesario, puesto que de esta manera le damos fin a lo que estamos contando, ya sea para culminar la idea definitivamente o para poder continuar con otro tema.

Sin embargo, dentro de WhatsApp, para ciertos usuarios puede ser considerado como algo grosero, o ser un indicativo de que no te interesa lo que se está platicando. Por lo que provoca que muchos usuarios que lo reciban se sientan incómodos o desconcertados, según la Real Academia Española.

Dentro de la opinión de los expertos en lingüística, quienes detallan que el uso del punto puede ser usado en connotaciones de seriedad o con ciertas formalidades, por lo que es importante considerar el contexto que se usa en la plática. Mientras que la psicología detalla que dichas acciones pueden delatar que no es sincero lo que se responde.

¿El uso de puntos es pasivo-agresivo?

Considerando todo lo que vimos al inicio, es usual que podamos pensar que quienes usan dicha puntuación puedan ser no sinceros en WhatsApp ; sin embargo, se trata del contexto que haya al respecto, desde la plática que haces hasta la persona con quien estás platicando y el vínculo que haya.

En caso de que sientas el desconcierto, la ironía o seriedad en una persona de confianza, no dudes en hacerle saber tu sentimiento al respecto; de esta manera podrás identificar si sencillamente fue un error o si lo está haciendo con la intención de molestar. Dinos, ¿te imaginabas esa respuesta de la psicología?