Estos son los diseños de uñas kawaii de Hello Kitty que debes utilizar en Navidad

El mundo de la manicura es realmente extenso por lo que nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños de uñas que se van ajustando a las tendencias.

Falta muy poco para Navidad por lo que muchos ya comienzan a llevar a cabo los preparativos de la fecha y no se deja nada librado al azar.

De esta manera es que te traemos una serie de recomendaciones para que puedas lucir tus uñas de la mejor manera en este día tan especial y que están inspiradas en Hello Kitty.

¿Cuáles son los diseños de uñas de Hello Kitty?

A continuación te vamos a contar algunas ideas que son geniales para que puedas lucir. Puedes llevar a cabo también una fusión de las recomendaciones o también inspirarte para crear tus propios diseños que te lleven a brillar.

Hello Kitty estrellas

Este diseño de uñas inspirado en la gatita Hello Kitty se caracteriza por utilizar uñas rojas y blancas. Además, usa decoraciones con figuras 3D de estrellas, cerezas y la icónica gatita, por lo que son ideales para Navidad. Son perfectas para quienes aman las uñas cortas y sencillas.

Hello Kitty colores

En este caso tenemos un diseño de uñas que combina los colores rojos, verdes, blancos y grises. De esta manera puedes agregarle algunos elementos en 3D por lo que puedes jugar con tu imaginación.

Hello Kitty pasteles

Aquí nos encontramos con algo más simple en cuanto a colores ya que la base es un blanco lechoso. En una de ellas tienes que agregar puntos rosados, a otras una francesita rosado y por último agregar unos detalles en 3D que pueden estar compuestos de moños o la carita del personaje en cuestión.

Estas son ideas muy bonitas y simples de poder llevar a cabo pero que te dejarán lucir como una estrella. Sin dudas serás el foco de atención en la próxima fiesta decembrinas.