7 cortes de pelo que rejuvenecen a los hombres mayores de 50 años: variaciones increíbles
Estos modelos de cortes de pelo modernos y versátiles ayudan a suavizar las facciones, aportan frescura al rostro y demuestran que el buen estilo no tiene edad.
Con el paso del tiempo, el estilo también evoluciona, y elegir el corte de pelo adecuado puede marcar una gran diferencia en la imagen personal. Existen opciones modernas, elegantes y fáciles de mantener que no solo favorecen a los hombres mayores de 50 años, sino que además estos cortes aportan frescura y un efecto rejuvenecedor inmediato.
Desde la plataforma Pinterest, algunos usuarios compartieron al menos siete cortes que destacan por sus variaciones increíbles, adaptándose a distintos tipos de rostro y cabello sin perder sofisticación. ¡Checa cada uno de ellos!
Los mejores cortes de cabello para hombres de 50 años o más
1. Corte clásico degradado: mantiene los laterales más cortos y la parte superior ligeramente más larga, aportando orden, frescura y un aspecto actual.
2. Corte con volumen natural: ideal para disimular entradas y cabello fino, ya que aporta movimiento y evita un look rígido o envejecido.
3. Corte texturizado: las capas suaves crean un efecto dinámico que rejuvenece el rostro y da una imagen más relajada y moderna.
4. Corte estilo crew cut: corto, prolijo y masculino. Resalta las facciones y transmite seguridad sin sumar años.
5. Corte con flequillo discreto: ayuda a suavizar las líneas de la frente y rejuvenece visualmente, sobre todo en rostros alargados.
6. Corte peinado hacia atrás (slick back suave): una versión moderna y no tan rígida del clásico peinado, ideal para lucir elegante sin parecer anticuado.
7. Corte corto con barba integrada: combinar un corte prolijo con una barba bien cuidada aporta carácter, estilo y un efecto rejuvenecedor inmediato.
¿Qué tipo de barba combina con estos cortes de pelo?
La clave para que el look se vea prolijo, moderno y rejuvenecido está en elegir barbas bien definidas y de mantenimiento sencillo. De acuerdo al portal All Things Hair, estas son las que mejor combinan con los cortes recomendados para hombres mayores de 50:
- Barba corta y perfilada (short beard): es la opción más versátil. Aporta madurez elegante sin endurecer las facciones y combina perfecto con cortes degradados, texturizados o con volumen natural.
- Barba de tres días: ideal si buscas un look fresco y juvenil. Suaviza el rostro y queda muy bien con el crew cut, el corte clásico degradado y peinados relajados.
- Barba corta con degradado: integrar la barba con los laterales del corte crea un efecto moderno y armónico. Rejuvenece porque evita contrastes bruscos entre cabello y rostro.
- Barba recortada tipo ejecutiva: más definida y elegante, perfecta para cortes peinados hacia atrás o estilos clásicos. Aporta sofisticación sin sumar años.
- Perilla corta y prolija: recomendable si el crecimiento es irregular. Ayuda a estilizar el rostro y funciona bien con cortes cortos y limpios.
- Barba canosa bien cuidada: las canas no envejecen si la barba está pareja y definida. Combinada con un corte moderno, transmite seguridad y estilo.