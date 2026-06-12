¿Qué son los patacones? El platillo que Margarita “La Diosa de la Cumbia” cocinó en MasterChef 24/7

La cantante nacida en Colombia, Margarita "La Diosa de la Cumbia", llegó a MasterChef 24/7 este viernes para convivir con los cocineros. La intperprete aprovechó la visita para dar a los concursantes una clase exprés y preparó un platillo tradicional de su país. Para conocer más de la cultura colombiana, te explicamos qué son los patacones y cómo se hacen.

El platillo que preparó Margarita "La Diosa de la Cumbia" en MasterChef 24/7

Los patacones, también llamados tostones en algunos países, se elaboran con plátano macho verde. El fruto se corta en trozos, se fríe una primera vez, se aplasta hasta formar discos y luego se vuelve a freír para que quede crujiente por fuera y suave por dentro. Este platillo es una preparación tradicional muy popular en varios países de América Latina, especialmente en Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y partes del Caribe.

Es una de las preparaciones más representativas de la cocina latinoamericana, han ganado popularidad dentro y fuera de la región gracias a su sabor, versatilidad y sencilla elaboración. Este platillo es un acompañamiento tradicional, tal como lo explicó Margarita "La Diosa de la Cumbia" a los cocineros en MasterChef México 2026.

Caracterizados por su textura crujiente y su sabor ligeramente salado, los patacones se consumen tanto como guarnición de carnes, pescados y mariscos, como también en presentaciones más elaboradas con queso, salsas, guacamole o carnes desmenuzadas.

¿Qué son y cómo hacer patacones?

Ingredientes:



2 plátanos machos verdes

Aceite para freír

Sal al gusto

Preparación:



Pela los plátanos verdes. Córtalos en rodajas gruesas de unos 3–4 cm. Fríelos en aceite caliente durante 4–5 minutos, hasta que se ablanden pero sin dorarse demasiado. Retíralos y escúrrelos. Aplasta cada trozo con una prensa para patacones, una tabla o el fondo de un vaso hasta formar un disco de aproximadamente 1 cm de grosor. Vuelve a freírlos durante 2–4 minutos más, hasta que estén dorados y crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente y agrega sal al gusto.

Para elaborarlos se requieren únicamente plátanos verdes, aceite para freír y sal al gusto.|Canva

Expertos en gastronomía destacan que el secreto para obtener un buen resultado radica en utilizar plátanos completamente verdes y mantener una temperatura adecuada del aceite durante ambas frituras. Algunas variantes incorporan ajo o especias para potenciar el sabor.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.