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¿Qué son los patacones? El platillo que Margarita “La Diosa de la Cumbia” cocinó en MasterChef 24/7

Los patacones se consumen tanto como guarnición de carnes, pescados y mariscos.

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Los patacones destacan por su textura crujiente y son un platillo tradicional de Colombia y otros países.|Canva

Escrito por: Karla Orona | DR

La cantante nacida en Colombia, Margarita "La Diosa de la Cumbia", llegó a MasterChef 24/7 este viernes para convivir con los cocineros. La intperprete aprovechó la visita para dar a los concursantes una clase exprés y preparó un platillo tradicional de su país. Para conocer más de la cultura colombiana, te explicamos qué son los patacones y cómo se hacen.

El platillo que preparó Margarita "La Diosa de la Cumbia" en MasterChef 24/7

Los patacones, también llamados tostones en algunos países, se elaboran con plátano macho verde. El fruto se corta en trozos, se fríe una primera vez, se aplasta hasta formar discos y luego se vuelve a freír para que quede crujiente por fuera y suave por dentro. Este platillo es una preparación tradicional muy popular en varios países de América Latina, especialmente en Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y partes del Caribe.

Es una de las preparaciones más representativas de la cocina latinoamericana, han ganado popularidad dentro y fuera de la región gracias a su sabor, versatilidad y sencilla elaboración. Este platillo es un acompañamiento tradicional, tal como lo explicó Margarita "La Diosa de la Cumbia" a los cocineros en MasterChef México 2026.

Caracterizados por su textura crujiente y su sabor ligeramente salado, los patacones se consumen tanto como guarnición de carnes, pescados y mariscos, como también en presentaciones más elaboradas con queso, salsas, guacamole o carnes desmenuzadas.

¿Qué son y cómo hacer patacones?

Ingredientes:

  • 2 plátanos machos verdes
  • Aceite para freír
  • Sal al gusto

Preparación:

  1. Pela los plátanos verdes.
  2. Córtalos en rodajas gruesas de unos 3–4 cm.
  3. Fríelos en aceite caliente durante 4–5 minutos, hasta que se ablanden pero sin dorarse demasiado.
  4. Retíralos y escúrrelos.
  5. Aplasta cada trozo con una prensa para patacones, una tabla o el fondo de un vaso hasta formar un disco de aproximadamente 1 cm de grosor.
  6. Vuelve a freírlos durante 2–4 minutos más, hasta que estén dorados y crujientes.
  7. Escúrrelos sobre papel absorbente y agrega sal al gusto.
Patacones Margarita MasterChef.jpg
Para elaborarlos se requieren únicamente plátanos verdes, aceite para freír y sal al gusto.|Canva

Expertos en gastronomía destacan que el secreto para obtener un buen resultado radica en utilizar plátanos completamente verdes y mantener una temperatura adecuada del aceite durante ambas frituras. Algunas variantes incorporan ajo o especias para potenciar el sabor.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.

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