Qué hacer con los bidones de plástico vacíos: una idea útil y fácil para reciclarlos

Si tienes bidones de plástico vacíos en casa, una de las mejores formas de reutilizarlos es convertirlos en macetas decorativas para plantas, flores o huertos urbanos. Con algunos cortes, pintura y un poco de creatividad, estos recipientes pueden tener una segunda vida útil y convertirse en piezas funcionales para el hogar.

Venga La Alegría | Programa 12 de junio 2026 Parte 2 | Chuy Almada arremete contra El Patrón, el arranque de El Torneo de la Alegría y más

El reciclaje creativo o upcycling se ha convertido en una tendencia cada vez más popular entre quienes buscan reducir el desperdicio y aprovechar materiales que todavía pueden utilizarse. Los bidones de plástico son especialmente adecuados para proyectos de jardinería porque son resistentes, ligeros y soportan bien las condiciones exteriores.

Además de contribuir al cuidado del medio ambiente, este tipo de manualidades permite personalizar jardines, patios, balcones y terrazas con diseños únicos adaptados a cada estilo decorativo. Estos son los pasos a seguir.

¿Cómo convertir un bidón de plástico en una maceta DIY?

Este proyecto puede realizarse con herramientas básicas y materiales que muchas personas ya tienen en casa.



Un bidón de plástico vacío y limpio

Tijeras resistentes

Lija fina

Pinceles

Taladro o punzón

Tierra para macetas

Plantas o semillas

Pintura para plástico (opcional)

Paso a paso



Limpia el bidón cuidadosamente: elimina cualquier residuo y deja secar completamente.

elimina cualquier residuo y deja secar completamente. Marca la zona de corte: dibuja con un marcador la abertura que tendrá la futura maceta.

dibuja con un marcador la abertura que tendrá la futura maceta. Recorta la parte superior

Lija los bordes .

. Haz agujeros de drenaje: perfora la base para permitir la salida del exceso de agua.

perfora la base para permitir la salida del exceso de agua. Decora a tu gusto: puedes pintarlo, añadir diseños, nombres de plantas o colores que combinen con tu jardín.

puedes pintarlo, añadir diseños, nombres de plantas o colores que combinen con tu jardín. Añade sustrato y plantas: llena la maceta con tierra adecuada y coloca las especies elegidas.

¿Qué ventajas tiene reutilizar bidones de plástico como macetas?

Además de ser una actividad entretenida, este proyecto ofrece múltiples beneficios para el hogar y el medio ambiente.



Reduce residuos plásticos: prolonga la vida útil de materiales que normalmente serían desechados.

prolonga la vida útil de materiales que normalmente serían desechados. Ahorra dinero: evita la compra de macetas nuevas.

evita la compra de macetas nuevas. Permite crear huertos urbanos: son ideales para cultivar hierbas aromáticas, verduras pequeñas y flores.

son ideales para cultivar hierbas aromáticas, verduras pequeñas y flores. Personaliza los espacios exteriores: cada recipiente puede decorarse de forma diferente.

cada recipiente puede decorarse de forma diferente. Favorece la creatividad familiar: es una actividad que pueden realizar adultos y niños.

La organización ambiental Earth Day Network destaca que la reutilización de recipientes plásticos es una forma efectiva de disminuir el volumen de residuos domésticos y fomentar hábitos de consumo más sostenibles. Asimismo, expertos en jardinería urbana señalan que los contenedores reciclados pueden funcionar tan bien como las macetas siempre que cuenten con un drenaje adecuado.

Antes de utilizar cualquier bidón, los especialistas recomiendan asegurarse de que no haya contenido sustancias químicas peligrosas. Lo ideal es emplear recipientes que hayan almacenado agua o productos seguros para uso doméstico.