El truco casero para sembrar rosas y que estallen de flores durante el verano

Entre las especies de plantas más bonitas y populares dentro de un jardín son las rosas, y es que se caracterizan por tener diversas especies, pertenecientes a la familia de las rosáceas y nos podemos encontrar con flores de distintos colores. Antes que finalice la primavera, es un buen momento para sembrarlas y que crezcan bien fuertes, sumado a que embellecerá el jardín por completo y los jardineros expertos coincidieron en que se trata de un proceso muy fácil y que no te llevará mucho tiempo.

Noticias Campeche del 12 de junio 2026

Entre las características que debemos mencionar de las rosas es que son flores famosas por su belleza asimétrica, por sus pétalos aterciopelados y por su fragancia intensa; sumado a que nos encontramos con una variedad de colores. Es una planta originaria de Asia, pero ha logrado expandirse por todo el mundo. Además, nacen de arbustos de la familia de las rosáceas y se caracterizan por sus tallos semileñosos y defensas naturales.

La etapa de floración más intensa de las rosas es durante el verano, por lo que debemos asegurarnos que estén en buenas condiciones para que puedan crecer sin problemas, aunque a lo que se expone es al calor intenso como así también las restricciones de agua que ponen a prueba la resistencia de los rosales. Si tienes pensado decorar tu jardín con más rosas, es clave que tengas en cuenta el consejo de los jardineros expertos para que lo hagan fuertes.

Te puede interesar: la planta que ahuyenta las hormigas, según jardineros

Te puede interesar: en dónde debes colocar el rosal en el hogar

El truco casero para sembrar rosas en verano

De acuerdo a lo que explicaron los jardineros expertos, hay solamente un producto capaz de contribuir al crecimiento óptimo de los rosales y no estamos hablando de ningún fertilizante, sino más bien de un recurso natural que aporta grandes beneficios como el caso del mantillo, que es perfecto para aquellos que quieren ver a sus rosas fuertes y coloridas durante la época de floración.

Cómo aplicar el mantillo a las rosas

Lo que hará este producto natural es conservar la humedad y crear una barrera térmica que mantendrá frescas las raíces de las rosas; ya que durante los días más calurosos, actuará como un escudo impidiendo que el calor penetre con facilidad, reduce el ritmo de evaporación y permite que el agua llegue a mayor profundidad. Para poder aplicarlo a tus rosas, deberás limpiar primero la zona retirando las malas hierbas y humedecer la tierra antes de colocar el mantillo y extenderlo sobre la tierra.