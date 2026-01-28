Los humanos pronto van a vivir 150 años; así lo confirmaron científicos

La esperanza de vida siempre ha sido un tema que ha preocupado a los doctores, pero gracias a los avances de la tecnología, todo parece indicar que el sueño de vivir hasta los 150 años va a dejar de ser algo que solamente pasa en las películas.

Esto ha sido revelado por el profesor Steve Horvath, quien es un experto en temas de envejecimiento en la Universidad de California , pero que ahora ha revelado que los avances de la tecnología en el tema de la salud van a sumar mucho en la esperanza de vida de los seres humanos.

¿Los seres humanos van a vivir hasta 150 años?

De acuerdo con la investigación, existen pruebas de que los seres humanos muy pronto van a superar los límites de edad que se tienen en este momento. El experto de la Universidad de California, fue el encargado de hacer el llamado ‘reloj del envejecimiento de Horvath’, la cual es una herramienta que ayuda a medir la edad biológica de una persona.

En una conversación con la revista Time, el experto en la materia ha revelado que muy pronto una persona va a llegar a los 150 años, todo esto va a ser posible gracias a los avances de la tecnología, aunque se debe mantener el ritmo actual que tiene.

¿Cuánto es lo máximo que ha vivido una persona?

Es importante mencionar que hasta ahora, el récord de longevidad de la humanidad, lo tiene la francesa Jeanne Louis Calment, quien perdió la vida a los 122 años y 164 días de edad. Sin embargo, ahora los expertos han revelado que esa edad se podría prolongar hasta los 150 años.

Sin embargo, también se ha comentado que todo eso va a depender de que la humanidad logre evitar catástrofes, entre las que se mencionaron las guerras, pandemias, situaciones que podrían frenar los avances de la tecnología.

