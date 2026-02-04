5 ideas de delineado para salir del clásico de gato; son originales y rápidos de hacer

Sin duda alguna uno de los elementos claves a la hora de realizar un maquillaje es tener el delineado perfecto , ya que este abre la mirada y da un efecto hermoso al párpado del ojo. Sin embargo, muchas mujeres solo realizan el típico de “gato” ya que es el más común. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos cinco ideas distintas y muy originales.

1.- Delineado amarillo: Este consiste en usar un delineador en color amarillo. Para realizar esta idea debes dibujar una línea curva debajo de la ceja hasta que llegue al lagrimal, puedes darle la forma que gustes y de igual forma el grosor del delineado dependerá de tu preferencia. Esta idea la puedes complementar con un poco de sombra amarilla en el lagrimal y pestañas postizas para abrir la mirada.

delineado amarillo|Crédito: Pinterest

2.- Delineado verde: Esta idea consiste en dibujar en la esquina del parpado una “V” alargada haciendo que el pico quede en la punta del ojo. Este diseño consiste en dividir el delineado en dos partes, una quedará en la esquina del ojo y la otra parte por arriba del lagrimal. Por otro lado, también puedes delinear de color verde la parte inferior del ojo, de preferencia usa un delineador con brillos para que la mirada sobresalga.

Delineado verde|Crédito: Pinterest

3.- Delineado rojo: Esta idea consiste en hacer un delineado muy delgado en la parte superior del párpado en forma de “V”. Puedes poner un poco de sombra en la parte inferior del ojo del mismo tono para hacer un maquillaje monocromático o de igual forma puedes combinar el delineado con más colores de la misma gama, pero en tonos más claros.

Delineado rojo|Crédito: Pinterest

4.- Delineado rosa: Esta idea consiste en hacer un delineado rosa de gato normal, pero lo que hará diferente este diseño es que deberás dibujar unos centímetros más arriba una línea curva del mismo color del delineado. Puedes agregar sombra rosa para que el look sea monocromático e igual puedes agregar otros detalles como un delineado en el lagrimal del ojo; ¡se verá increíble!

Delineado rosa|Crédito: Pinterest

5.- Delineado azul: Esta idea es la más sencilla, pero sin duda una de las más hermosas ya que consiste en hacer un delineado de gato azul y dibujar una “V” en la esquina del ojo; o bien, si lo prefieres pues solo delinear de color azul la parte inferior del ojo.