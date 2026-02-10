5 ideas para reciclar los celulares y dispositivos viejos que tienes en casa

El avance de la tecnología hace que cada vez aparezcan con mayor frecuencia dispositivos móviles más actualizados por lo que es común ver algunos teléfonos celulares , entre otros dispositivos, olvidados en el fondo de un cajón.

Aunque algunas personas optan por desecharlos a la basura, lo más aconsejable es evitar que queden abandonados ya que pueden contaminar nuestro medio ambiente. En este punto es que surgen alternativas que permiten darles una nueva oportunidad al reciclarlos.

¿Dispositivos que no se pueden tirar?

Es verdad que en muchos hogares los celulares o dispositivos como reproductores de MP3 o los iPod resultan “imposibles” de desechar. Esto se debe a que contienen fotografías, documentos o música que no queremos perder y no están contenidos en una memoria extraíble.

#MarceLaRecicladora #Samsung ♬ sonido original - marcelarecicladora @marcelarecicladora Mis reciclamores 💚 muchos de nosotros tenemos celulares por ahi en un cajón guardados, algunos dañados pero otros todavia sirven y por eso una de las preguntas que más me hacen en las redes es: ¿Qué puedo hacer con estos celulares? 🤔 Ojo 👁️, es un error echarlos a la bolsa negra o también a la blanca, lo que resultamos haciendo es generando basura electrónica😱, uno de los problemas actuales más preocupantes para el medioambiente. 😳 Pero imagínese que @SamsungColombia tiene una iniciativa re bakana para poder disponer los celulares de una forma correcta ♻️. Puede llevar el celular a los centros especializados, allá revisan el estado de su celular 📱y dependiendo de cómo esté le dan un bono o tienen eco box para poder echarlo. Con lo que es aprovechable @Samsungcolombia está poniéndose la 10 fabricando partes de los celulares con materiales reciclados ♻️🙌🏼 re bakano. Cuéntenme cómo les parece esta iniciativa y si sabían que los celulares podían reciclarse.👀👇🏼 #entregoyestreno

Sin embargo, en estos casos se aconseja como primera medida la utilización de programas especializados como TouchCopy, iExplorer o iMazing que son excelentes herramientas para extraer esos archivos que almacenamos con tanto cariño. Por lo tanto, son una opción adecuada para recuperar lo que nos sirve y así poder darles una nueva utilidad a los dispositivos.

¿Cómo reciclar celulares y dispositivos?

Resulta necesario saber identificar el tipo de acceso de estos dispositivos y los cables que se precisa para poder acceder a ellos. Además, esta segunda idea precisa que se debe tener en cuenta que las baterías pueden dejar de funcionar y, si dejamos que pase mucho tiempo, el acceso a ellos puede verse impedido por este motivo.

Para reciclar esos viejos dispositivos o celulares conviene entonces, como tercera idea importante, extraer todo la información que consideramos importante y hacer una copia de seguridad. En este caso, se puede optar por OneDrive, Google Drive o discos externos. De esta manera, estos dispositivos ya podrán ser reutilizados o reciclados adecuadamente.

Mientras algunas personas utilizan tutoriales en línea para restaurar celulares viejos, otros los utilizan para practicar reparaciones. Si la idea es volver a utilizarlos, la cuarta idea indica que en los sitios webs oficiales de cada compañía suelen compartir archivos de actualización que ayudan a darles una nueva oportunidad a estas unidades.

Sin embargo, aunque pueden ser reutilizados, hay que tener en cuenta que si estamos ante dispositivos que ya no pueden ser “revividos” la mejor opción será donarlos para su reciclado. En este caso, la quinta opción recuerda que existen organizaciones ambientalistas o campañas gubernamentales que buscan prevenir que estas tecnologías queden a la deriva dañando el medio ambiente, por lo que no habrá excusas para que terminen tiradas en la basura.