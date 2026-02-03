5 ideas sencillas y económicas para poder decorar la sala con un estilo lujoso

Cuando hablamos sobre decorar la sala con un estilo lujoso, se suele pensar que se necesitan grandes cantidades de dinero para poder obtener un cambio relevante. Pero no siempre es así, puesto que se pueden hacer pequeños cambios para poder obtener ese diseño sofisticado.

Para que lo puedas lograr sin tener que gastar una millonada, te detallaremos 5 ideas sencillas y económicas para lograrlo. Te va a sorprender lo fáciles que son y los espectaculares resultados que se obtienen.

¿Cómo hacer que mi sala se vea elegante?

En la actualidad, es posible redecorar todas las habitaciones sin la necesidad de gastar miles de pesos al respecto; ahora es posible hacerlo con sencillos cambios. Para que puedas decorar la sala y obtener un estilo lujoso, considera hacer las ideas sencillas y económicas:

Usa luz cálida en todo momento; esto nos dará un efecto acogedor. Añade una lámpara en la esquina. Añade estantes flotantes o abiertos; además de verse lujoso, va a parecer que tienes más espacio visual. Añade a la decoración cojines con diversas texturas y un tapete. Agrega jarrones, espejos o piezas en dorado para elevar el aspecto de cualquier espacio; va a parecer una habitación salida de una revista. Incorpora tonalidades claras a la habitación, ya sea en el color de las cortinas o persianas, en las paredes o en elementos decorativos que vayas a comprar.

Además de todo esto, es fundamental mantener un orden en la zona, no solo por cuestiones de salubridad; el tener todo en su lugar nos va a ayudar a mantener el estilo sofisticado. Por eso a cada cosa dale su espacio correspondiente para que siempre luzca espectacular.

¿Qué define una sala de estar de lujo?

Claro, aunque es importante que, al decorar la sala, visualmente obtenga el estilo lujoso que tanto queremos. También es importante que nos centremos en la comodidad del espacio y en los materiales de calidad que se escojan, ya que tiene que ser una habitación que nos invite a pasar horas ahí.

Con las 5 ideas sencillas y económicas lograrás modificar el estilo de la sala o de cualquier habitación del hogar, así que aprovecha la oportunidad para cambiar la apariencia en cualquier espacio.