¿Quieres el cuerpo y la fuerza de Karol G? Esta es la rutina real que puedes seguir

Luego de que se viralizara la impresionante fuerza con la que Karol G realizó ciertas coreografías en Coachella, cientos de mujeres se han comenzado a preguntar cuál es la rutina que practica para lucir tan definida y estar tan fuerte. La coach de la cantante revela que la cantante lo logró “con constancia, un plan estructurado y un acompañamiento diario”. Sin embargo, sabemos que no para todas las personas es posible tener una vida como la de ella, por lo que te compartiremos una rutina que te ayudará a acercarte a ese cuerpo soñado.

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¿Cuál es la rutina de ejercicios que debo seguir para tener el cuerpo y fuerza de Karol G?

El secreto para tener el cuerpo y fuerza de Karol G es hacer ejercicios de fuerza, no solo cardio. Así es, los entrenamientos de fuerza de 3 a 4 veces por semana no solo definirán tu cuerpo, también le darán la impresionante fuerza de la colombiana. En casa y en el gimnasio puedes practicar:



Sentadillas

Peso muerto

Lunges (desplantes)

Hip thrust

En específico, estos ejercicios te ayudarán mucho a construir y tonificar piernas y glúteos, una de sus zonas más trabajadas.

Está bien hacer cardio, pero no excesivo

A diferencia de lo que muchos creen, el cardio no lo es todo, por lo que no necesitas hacer horas de cardio. Lo que si puedes hacer y que te funcionará mejor son los siguientes ejercicios:



HIIT (intervalos cortos e intensos)

Caminatas rápidas

Baile

El abdomen definido lo es todo

Si tu objetivo es el abdomen, debes saber que esta parte tampoco se obtiene solo con dieta, pues también requieres mucha fuerza en el centro de tu casa para lograr todo tipo de rutinas con fuerza, tal y como lo hace Karol G. Para esto te recomendamos los siguiente ejercicios en tu rutina:



Planchas

Crunches

Elevaciones de piernas

El ejercicio y la buena alimentación van en conjunto

Muchos ignoran que para lograr cumplir tus objetivos debes hacer ejercicio y comer bien. Así que recuerda, come balanceado, evita excesos y mantén la constancia por más difícil que se te haga; con el tiempo verás que es mucho más fácil.