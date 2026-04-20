¿Quieres el cuerpo y la fuerza de Karol G? Esta es la rutina real que puedes seguir
Se viralizó la impresionante fuerza que demostró Karol G en su concierto en Coachella y ahora todos se preguntan: ¿Qué es lo que se puede hacer para lucir así?
Luego de que se viralizara la impresionante fuerza con la que Karol G realizó ciertas coreografías en Coachella, cientos de mujeres se han comenzado a preguntar cuál es la rutina que practica para lucir tan definida y estar tan fuerte. La coach de la cantante revela que la cantante lo logró “con constancia, un plan estructurado y un acompañamiento diario”. Sin embargo, sabemos que no para todas las personas es posible tener una vida como la de ella, por lo que te compartiremos una rutina que te ayudará a acercarte a ese cuerpo soñado.
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@jessicamfoster Matter fact, minute by minute. Break it down please. #karolg #coachella ♬ original sound - jess
¿Cuál es la rutina de ejercicios que debo seguir para tener el cuerpo y fuerza de Karol G?
El secreto para tener el cuerpo y fuerza de Karol G es hacer ejercicios de fuerza, no solo cardio. Así es, los entrenamientos de fuerza de 3 a 4 veces por semana no solo definirán tu cuerpo, también le darán la impresionante fuerza de la colombiana. En casa y en el gimnasio puedes practicar:
- Sentadillas
- Peso muerto
- Lunges (desplantes)
- Hip thrust
En específico, estos ejercicios te ayudarán mucho a construir y tonificar piernas y glúteos, una de sus zonas más trabajadas.
Está bien hacer cardio, pero no excesivo
A diferencia de lo que muchos creen, el cardio no lo es todo, por lo que no necesitas hacer horas de cardio. Lo que si puedes hacer y que te funcionará mejor son los siguientes ejercicios:
- HIIT (intervalos cortos e intensos)
- Caminatas rápidas
- Baile
El abdomen definido lo es todo
Si tu objetivo es el abdomen, debes saber que esta parte tampoco se obtiene solo con dieta, pues también requieres mucha fuerza en el centro de tu casa para lograr todo tipo de rutinas con fuerza, tal y como lo hace Karol G. Para esto te recomendamos los siguiente ejercicios en tu rutina:
- Planchas
- Crunches
- Elevaciones de piernas
El ejercicio y la buena alimentación van en conjunto
Muchos ignoran que para lograr cumplir tus objetivos debes hacer ejercicio y comer bien. Así que recuerda, come balanceado, evita excesos y mantén la constancia por más difícil que se te haga; con el tiempo verás que es mucho más fácil.
@yarishnaa Lo de Karol G fue disciplina, amor propio y constancia 💪🏻 Como es San Valentín tengo un regalo 👑 Un descuento del 20% en TODOS mis programas personalizados 🤯 Si estás lista para tu glow up❤️🔥 ES AHORA ❤️🔥 Comenta COACHING y te pongo en contacto para comenzar ese cambio hoy mismo 💘 #teamnoexcuses💪 #gymtok #fitness #noexcuse #gymgirls ♬ sonido original - Yarishna Fitness Store