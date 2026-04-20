Lupita Villalobos: ¿Qué es el hematoma subdural que le impide participar en Supernova Génesis 2026?

Recientemente se dio a conocer que Lupita Villalobos no podrá participar en la pelea pactada que tenía contra Kim Shantal dentro del fenómeno Supernova Génesis 2026, pues se ha revelado que fue diagnosticada con hematoma subdural.

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¿Por qué no podrá pelear Lupita Villalobos?

De acuerdo con la Comisión de Box de la Ciudad de México la decisión de negarle el permiso de pelear dentro del evento Supernova Génesis 2026, debido a recomendaciones médicas. A pesar de que la integrante de "Las Alucines" no se encuentra en peligro, se mantiene bajo supervisión médica y en recuperación.

¿Qué es el hematoma subdural?

La medicina señala a un hematoma subdural como una acumulación de sangre peligrosa entre la duramadre (cubierta externa) y el cerebro. Este tipo de padecimientos de acuerdo con los expertos se debe generalmente a la ruptura de pequeñas venas por algún tipo de traumatismo craneal. Lo que genera presión sobre el tejido cerebral. Este tipo de padecimientos es más común en ancianos tras caídas o golpes leves.

¿Quién es Lupita Villalobos?

Guadalupe Villalobos Beltrán mejor conocida dentro de la conversación digital como Lupita Villalobos, nació en Sonora, en 1989 y es reconocida dentro del medio por su podcast "Las Alucines" junto a Kass Quezada, el cual supera los 7 millones de seguidores dentro de plataformas digitales.

¿Qué es el Supernova Génesis 2026?

Dentro del universo del Boxeo Supernova Genesis 2026 encontró su lugar como uno de los eventos deportivos de contacto más ambicioso de los últimos años. Este proyecto apuesta por enfrentar a creadores de contenidos, celebridades e influencers con sus iguales, logrando un evento mediático visto por millones de personas en todo el mundo.