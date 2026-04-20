Esposa de El Patrón rompe el silencio tras denuncia por violencia familiar

La polémica en torno a luchador Alberto N ‘El Patrón’ sigue abierta luego de que este recuperara la libertad. Ahora, mientras se aguardan detalles sobre el divorcio de su esposa Mary Carmen Rodríguez, han sido las redes sociales de ella las que han vuelto a mostrar actividad.

Tras la denuncia interpuesta por una presunta agresión física, la esposa de Alberto N ‘El Patrón’ compartió historias en su cuenta de Instagram y una frase dedicada a su familia. El conflicto entre ambos parece que no tendrá retorno por lo que se aguardan detalles del proceso legal.

La situación legal de Alberto N ‘El Patrón’

Aunque se han redoblado los esfuerzos por mantener el asunto en el ámbito privado, los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo mantienen su atención dirigida hacia ellos. Es que fue el pasado 11 de abril que Alberto N ‘El Patrón’ recuperó la libertad tras permanecer unos días en el penal “La Pila”.

Por lo tanto, el tema está bastante fresco mientras la investigación por una supuesta agresión física y verbal hacia su esposa sigue su curso. Mientras, el entorno de Mary Carmen Rodríguez afirma que la ciclista solo desea recuperar su paz, proteger a sus hijos y divorciarse del luchador sin obstáculos.

Alberto N ‘El Patrón’ y su esposa en los medios

Diversos reportes hacen alusión al impacto del caso en la vida profesional de Alberto N ‘El Patrón’ y que, como se ha podido ver en redes sociales, ha tenido un gran rechazo por parte de los internautas. De todos modos, el luchador no se ha expresado públicamente sobre el tema.

En el caso de Mary Carmen Rodríguez, su ausencia en las redes sociales culminó en las últimas horas cuando decidió compartir fotografías de ella practicando ciclismo. En uno de los posteos se puede leer la frase “Mi familia siempre al rescate. Gracias”, como una muestra de que se encuentra bien.

No hay dudas de que las miradas seguirán apuntando hacia ellos hasta que haya avances en el proceso de divorcio en el cual estaría en juego una propiedad.