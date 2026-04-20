No te escondas de la lluvia: 3 beneficios que tiene mojarte con el agua

La temporada de lluvias está cerca y muchos temen mojarse, pero la realidad es que esta actividad tiene beneficios, según la ciencia. Así que, si quieres darte la oportunidad de disfrutar como en una escena de película, hazlo por estos aspectos positivos que quizá no conocías:

Te hacen feliz: la lluvia libera iones negativos en el aire, lo que provoca la producción de serotonina y ondas alfa en el cerebro, según la BBC. Por eso muchas personas se sienten felices y hasta se relajan.

la lluvia libera iones negativos en el aire, lo que provoca la producción de serotonina y ondas alfa en el cerebro, según la BBC. Por eso muchas personas se sienten felices y hasta se relajan. Facilita la respiración : la lluvia limpia y purifica el aire al eliminar contaminación y alérgenos durante el temporal, lo que te permite respirar mejor y mejora tu estado de ánimo y salud.

: la lluvia limpia y purifica el aire al eliminar contaminación y alérgenos durante el temporal, lo que te permite respirar mejor y mejora tu estado de ánimo y salud. El olor a lluvia ayuda a la memoria: cuando el agua impacta con la tierra o el concreto, se libera un olor conocido como petricor que, desde la psicología, ayuda a la memoria y a generar una sensación de tranquilidad y seguridad que proviene de los antepasados, quienes interpretaban la lluvia después de una sequía como algo positivo.

Mojarse bajo la lluvia tiene beneficios para la salud.|CANVA

Mojarse en la lluvia o simplemente escucharla caer desde el balcón también genera una sensación de relajación.

No es para menos que muchas personas desean vivir una escena mágica bajo la lluvia al estilo de una película romántica. Se trata de un momento que puede sentirse como un espacio seguro. Sin embargo, también hay señales de cuándo no debes mojarte. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue leyendo.

¿Cuándo NO debes mojarte en la lluvia porque podría ser peligroso?

No deberías mojarte bajo la lluvia cuando hay tormenta eléctrica, ya que puede ser inseguro para ti. Pero eso no es todo, hay más señales de cuándo no deberías estar en el exterior durante el temporal.

Tampoco es recomendable para personas que tienen problemas en el sistema inmunitario.

¿La lluvia causa enfermedades?