Las 3 fotos que deberías tener sí o sí en casa porque son las que atraen la buena suerte

Tener la casa acomodada de una forma específica sí importa, sobre todo si buscas alejar las malas vibras y atraer energía positiva o buena suerte. Una de las maneras más efectivas de lograrlo es a través de las fotografías, aunque no siempre se les da la importancia que merecen .

Según la filosofía del Feng Shui, es indispensable pensar qué imágenes mostrar en tus cuadros y, sobre todo, dónde colocarlas, para que estén en armonía contigo y con el universo. Nada está ahí por casualidad.

La experta Monserrat Beltrán explicó a La Nación que todos los objetos que tenemos en casa funcionan como activadores de energía, y por eso importan más de lo que creemos. En ese sentido, las fotografías deben cumplir ciertas características para que la energía fluya de forma correcta :

Evita usar fotos tristes; es mejor elegir momentos que evoquen felicidad, calma o bienestar .

. No coloques fotos tuyas o de tus hijos del pasado; opta por imágenes actuales para que la energía no se estanque .

. En el dormitorio solo deben colocarse fotos de las personas que duermen ahí.

Elige fotos que no solo se vean bonitas, sino también que atraigan la abundancia.|(ESPECIAL/CANVA)

Ahora bien, los mejores lugares para poner fotografías son la sala y los espacios de convivencia, donde se refuerza la unión, el diálogo y la armonía familiar.

¿Por qué debes evitar poner fotos antiguas o de personas fallecidas en casa?

Colocar fotos antiguas o de personas fallecidas en la entrada del hogar o en el buró del dormitorio no es recomendable, ya que, según el Feng Shui, tienden a estancar la energía. Esas van en el álbum de fotos.

Las fotos antiguas van en un álbum.|(ESPECIAL/CANVA)

Architectural Digest señala que lo más aconsejable es apostar por fotografías de graduaciones, bodas o eventos familiares íntimos, ya que ayudan a atraer la abundancia y la vitalidad.

Tampoco se recomienda colocar fotos en el baño, pues interrumpen el flujo del agua y de la energía, elemento clave en la purificación y el equilibrio del hogar.

3 ideas para decorar el dormitorio con fotos de pareja

Si tienes pareja y quieres aprovechar el espacio del dormitorio para decorar con fotos y al mismo tiempo atraer la buena suerte, puedes inspirarte de las siguientes ideas de decoración de interiores que se ven hermosas:

Marco doble sobre la cabecera de la cama: Coloca una foto donde ambos aparezcan felices en un marco doble o dos marcos iguales , justo sobre la cabecera. La simetría representa equilibrio y estabilidad en la relación. Elige marcos en tonos claros, dorados o de madera natural, y evita fotos en blanco y negro para mantener la energía activa.

en un , justo sobre la cabecera. La simetría representa equilibrio y estabilidad en la relación. Elige marcos en tonos claros, dorados o de madera natural, y evita fotos en blanco y negro para mantener la energía activa. Galería minimalista en la pared lateral: Crea una pequeña galería de 3 o 5 fotos en una pared lateral del dormitorio. Pueden ser momentos especiales: viajes, celebraciones o logros compartidos. Refuerza la historia en común y la sensación de crecimiento en pareja. Además, mantén un orden visual (misma línea o forma) y deja espacio entre las fotos para que la energía fluya.

Foto principal en la mesa de noche compartida: Si tienen burós, coloca una sola foto de ambos abrazados o mirándose en el buró del lado izquierdo (visto desde la cama). En el feng shui, este lado está relacionado con el amor y la conexión emocional. Se recomienda acompañar la foto con una vela aromática suave o un cuarzo rosa para potenciar la energía amorosa.