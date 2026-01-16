Las 3 fotos que deberías tener sí o sí en casa porque son las que atraen la buena suerte
Si quieres darle un toque hermoso a tu casa, pero quieres atraer abundancia al mismo tiempo, checa estos consejos del Feng Shui
Tener la casa acomodada de una forma específica sí importa, sobre todo si buscas alejar las malas vibras y atraer energía positiva o buena suerte. Una de las maneras más efectivas de lograrlo es a través de las fotografías, aunque no siempre se les da la importancia que merecen .
Según la filosofía del Feng Shui, es indispensable pensar qué imágenes mostrar en tus cuadros y, sobre todo, dónde colocarlas, para que estén en armonía contigo y con el universo. Nada está ahí por casualidad.
La experta Monserrat Beltrán explicó a La Nación que todos los objetos que tenemos en casa funcionan como activadores de energía, y por eso importan más de lo que creemos. En ese sentido, las fotografías deben cumplir ciertas características para que la energía fluya de forma correcta :
- Evita usar fotos tristes; es mejor elegir momentos que evoquen felicidad, calma o bienestar.
- No coloques fotos tuyas o de tus hijos del pasado; opta por imágenes actuales para que la energía no se estanque.
- En el dormitorio solo deben colocarse fotos de las personas que duermen ahí.
Ahora bien, los mejores lugares para poner fotografías son la sala y los espacios de convivencia, donde se refuerza la unión, el diálogo y la armonía familiar.
¿Por qué debes evitar poner fotos antiguas o de personas fallecidas en casa?
Colocar fotos antiguas o de personas fallecidas en la entrada del hogar o en el buró del dormitorio no es recomendable, ya que, según el Feng Shui, tienden a estancar la energía. Esas van en el álbum de fotos.
Architectural Digest señala que lo más aconsejable es apostar por fotografías de graduaciones, bodas o eventos familiares íntimos, ya que ayudan a atraer la abundancia y la vitalidad.
Tampoco se recomienda colocar fotos en el baño, pues interrumpen el flujo del agua y de la energía, elemento clave en la purificación y el equilibrio del hogar.
3 ideas para decorar el dormitorio con fotos de pareja
Si tienes pareja y quieres aprovechar el espacio del dormitorio para decorar con fotos y al mismo tiempo atraer la buena suerte, puedes inspirarte de las siguientes ideas de decoración de interiores que se ven hermosas:
- Marco doble sobre la cabecera de la cama: Coloca una foto donde ambos aparezcan felices en un marco doble o dos marcos iguales, justo sobre la cabecera. La simetría representa equilibrio y estabilidad en la relación. Elige marcos en tonos claros, dorados o de madera natural, y evita fotos en blanco y negro para mantener la energía activa.
- Galería minimalista en la pared lateral: Crea una pequeña galería de 3 o 5 fotos en una pared lateral del dormitorio. Pueden ser momentos especiales: viajes, celebraciones o logros compartidos. Refuerza la historia en común y la sensación de crecimiento en pareja. Además, mantén un orden visual (misma línea o forma) y deja espacio entre las fotos para que la energía fluya.
Foto principal en la mesa de noche compartida: Si tienen burós, coloca una sola foto de ambos abrazados o mirándose en el buró del lado izquierdo (visto desde la cama). En el feng shui, este lado está relacionado con el amor y la conexión emocional. Se recomienda acompañar la foto con una vela aromática suave o un cuarzo rosa para potenciar la energía amorosa.