Lengua de suegra: el ingrediente secreto para tener una planta fuerte todo el año

La lengua de suegra , también conocida como sansevieria o Dracaena trifasciata, es una de las plantas de interior más populares por su resistencia, su fácil mantenimiento y su capacidad para purificar el aire. Si bien es famosa por sobrevivir con pocos cuidados, los expertos en jardinería aseguran que con una nutrición adecuada puede crecer mucho más fuerte, verde y saludable durante todo el año.

En ese contexto, existe un ingrediente casero, económico y sostenible que puede ser aplicado a la planta como fertilizante natural : la cáscara de huevo. Este residuo orgánico contiene minerales clave que pueden potenciar el desarrollo de la lengua de suegra sin recurrir a productos químicos.

¿Por qué la cáscara de huevo es un fertilizante ideal para la lengua de suegra?

La cáscara de huevo es rica en calcio: un mineral esencial para el fortalecimiento de las paredes celulares de las plantas. Según la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido, el mineral yuda a mejorar la estructura de los tejidos vegetales y previene problemas como el debilitamiento de hojas y tallos.

Además del calcio, las cáscaras contienen pequeñas cantidades de magnesio, potasio y fósforo: nutrientes que favorecen el crecimiento y la resistencia de la sansevieria. La ingeniera agrónoma y divulgadora ambiental Monty Don explica que los fertilizantes orgánicos de liberación lenta, como la cáscara de huevo, son ideales para plantas de interior porque nutren sin riesgo de sobre fertilización.

En el caso específico de la lengua de suegra, este aporte resulta especialmente beneficioso, ya que fortalece sus hojas rígidas y mejora su capacidad para adaptarse a cambios de temperatura y humedad.

Abono casero: ¿Cómo aplicar la cáscara de huevo para fertilizar la lengua de suegra?

Opción 1



Lavar bien la cáscara y dejarla secar completamente Triturar hasta obtener un polvo fino. Puede mezclarse directamente con la tierra o espolvorearse sobre el sustrato una vez al mes.

Opción 2 (Recomendada por expertos de la Universidad de California en Agricultura y Recursos Naturales)



Hervir las cáscaras de huevo Dejar reposar el agua Utilizar la infusión fría para regar la planta

Además del fertilizante, la lengua de suegra necesita un sustrato con excelente drenaje. Los especialistas del portal The Spruce señalan que lo ideal es mezclar tierra común con arena gruesa, perlita o piedras pequeñas.Esto evita la pudrición de raíces y permite que los nutrientes de la cáscara de huevo se aprovechen sin riesgo.