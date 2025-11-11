El lugar CORRECTO en el que deberías colocar tu lengua de suegra para que crezca más hermosa
Aunque tiene una buena capacidad de adaptación, expertos en jardinería revelaron dónde conviene que ubiques la lengua de suegra en tu casa. Checa los motivos.
La lengua de suegra (también conocida como Sansevieria o sansevieria trifasciata) es una de las plantas más resistentes y decorativas para interiores, pero su belleza depende mucho del lugar donde la coloques. Aunque puede sobrevivir casi en cualquier rincón, hay un sitio ideal que potencia su crecimiento y color y expertos en jardinería revelaron cuál es el sitio ideal para tenerla.
De acuerdo con especialistas de The Old Farmer’s Almanac, debe ubicarse en un espacio con buena iluminación indirecta, como cerca de una ventana o balcón donde reciba luz natural, pero sin exposición directa al sol fuerte, que puede quemar sus hojas. Además, necesita un ambiente con buena ventilación y un suelo que drene correctamente, ya que el exceso de humedad es su principal enemigo.
Por tal motivo, colocarla en interiores luminosos, como la sala o un pasillo con claridad, ayudará a que sus hojas se mantengan más erguidas, verdes y brillantes.
El truco que pocos saben para mantener tu lengua de suegra más brillante
Por otra parte, si quieres que crezca aún más hermosa, es importante girar la maceta de vez en cuando para que todas las partes reciban luz por igual y, de esta manera, evitar que se incline hacia un solo lado.
A su vez, es fundamental que esta planta se mantenga en un ambiente cálido, con temperaturas por encima de los 10° C. Durante el invierno, conviene protegerla de las corrientes frías o de las ventanas que dejen pasar aire exterior.
Los beneficios de tener una lengua de suegra en tu casa
Desde el sitio Healthline mencionaron que tener una lengua de suegra en casa no solo aporta un toque decorativo elegante, sino que también ofrece beneficios prácticos y energéticos que la convierten en una de las plantas favoritas para interiores. Entre ellos, compartieron que:
- Purifica el aire: ayuda a eliminar toxinas comunes del ambiente como el formaldehído, el xileno o el benceno, mejorando la calidad del aire en espacios cerrados.
- Produce oxígeno incluso de noche: a diferencia de la mayoría de las plantas, esta especie realiza fotosíntesis tipo CAM, lo que significa que libera oxígeno durante la noche, ideal para colocarla en dormitorios.
- Requiere poco mantenimiento: es perfecta para personas con poco tiempo o experiencia en jardinería: resiste la sequía, necesita poco riego y se adapta tanto a interiores como a exteriores.
- Aporta equilibrio y energía positiva: en el feng shui, se dice que la lengua de suegra protege el hogar de malas energías y fomenta la fortaleza emocional gracias a la forma firme y vertical de sus hojas.