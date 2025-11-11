El lugar CORRECTO en el que deberías colocar tu lengua de suegra para que crezca más hermosa

La lengua de suegra (también conocida como Sansevieria o sansevieria trifasciata) es una de las plantas más resistentes y decorativas para interiores, pero su belleza depende mucho del lugar donde la coloques. Aunque puede sobrevivir casi en cualquier rincón, hay un sitio ideal que potencia su crecimiento y color y expertos en jardinería revelaron cuál es el sitio ideal para tenerla.

De acuerdo con especialistas de The Old Farmer’s Almanac, debe ubicarse en un espacio con buena iluminación indirecta, como cerca de una ventana o balcón donde reciba luz natural, pero sin exposición directa al sol fuerte, que puede quemar sus hojas. Además, necesita un ambiente con buena ventilación y un suelo que drene correctamente, ya que el exceso de humedad es su principal enemigo.

Por tal motivo, colocarla en interiores luminosos, como la sala o un pasillo con claridad, ayudará a que sus hojas se mantengan más erguidas, verdes y brillantes.

La lengua de suegra es vista como una planta que ayuda a absorber y neutralizar la energía: ¿dónde ubicarla?

El truco que pocos saben para mantener tu lengua de suegra más brillante

Por otra parte, si quieres que crezca aún más hermosa, es importante girar la maceta de vez en cuando para que todas las partes reciban luz por igual y, de esta manera, evitar que se incline hacia un solo lado.

A su vez, es fundamental que esta planta se mantenga en un ambiente cálido, con temperaturas por encima de los 10° C. Durante el invierno, conviene protegerla de las corrientes frías o de las ventanas que dejen pasar aire exterior.

Aprende a cuidar tu lengua de suegra para que sus hojas no crezcan torcidas

Los beneficios de tener una lengua de suegra en tu casa

Desde el sitio Healthline mencionaron que tener una lengua de suegra en casa no solo aporta un toque decorativo elegante, sino que también ofrece beneficios prácticos y energéticos que la convierten en una de las plantas favoritas para interiores. Entre ellos, compartieron que:

