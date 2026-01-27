Estos son los 5 mejores cortes de pelo para disimular la papada de inmediato

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las mejores alternativas, en cuanto a peinados y cortes de pelo se refiere, para las personas que cuentan con un elevado nivel de papada ? Si este es tu caso o, bien, conoces a alguien que atraviesa por esta situación, entonces dicha información puede funcionar.

La intención de la moda en este 2026 es que las personas luzcan bien sin el nivel de excentricidad que hubo el año pasado y regresando a los dotes clásicos, sobre todo, en el tema de los cortes de pelo. Ante este hecho, existen algunas alternativas a tener en cuenta para disimular la papada que hay en el rostro.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para disimular la papada?

Puntas desfiladas: Expertos en moda aseguran que estos cortes de pelo crean un efecto ligero en el rostro a través de un acabado que, de cierta forma, elimina el peso en las puntas, hecho que ayuda a equilibrar las proporciones del rostro mediante la “eliminación” de la papada.

|Instagram: @anhcotran

Te puede interesar: 5 diseños de uñas para una novia romántica

Corte a capas: Este corte es perfecto para quienes desean tener una melena larga y que aporte movimiento mientras suaviza las facciones el rostro. Se trata, entonces, de un estilo que suele distribuir plenamente el volumen a través de tu rostro, lo cual ayuda a desviar las miradas del mentón y la papada.

|Instagram: @felix_kiekiesalon

Curtain bangs: Estos cortes de pelo, también conocidos como flequillos de cortina, buscan disimular la palabra gracias a su apertura y longitud, mismos que ayudan a alargar visualmente el rostro mientras ayudan a que el enfoque se realice, principalmente, en los pómulos y el apartado de los ojos.

|Instagram: @leventkilic0

Choppy Bob: Se trata de un corte moderno y corto que juega con las capas, mismas que le dan un toque texturizado y desenfadado a tu rostro.

|Instagram: @hirohair

Long Bob: Es un estilo que cae exactamente en la zona de los hombros, por lo que luce perfecto para quienes desean un look relajado que elimine los bordes de la papada.

|Instagram: @hairbykayhan

¿Cómo terminar con la papada en el rostro?

El ejercicio, a través de la tonificación de esta zona, es una alternativa bastante viable para quienes desean terminar con la papada de forma natural. Del mismo modo, una dieta y un estilo de vida balanceados , así como el consumo diario y constante de agua, pueden servir para alejar este problema de tu casa.