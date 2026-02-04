Estos son los mejores ejercicios para tener un abdomen plano a los 40 años

Son muchas las personas quienes utilizaron sus propósitos de Año Nuevo para mejorar aspectos básicos de su físico, aunque otros fueron más allá al prometer que, durante este 2026, tendrían un “lavadero envidiable”. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son los mejores ejercicios para tener un abdomen de acero.

Se sabe que, con el paso de los años, es cada vez más complicado marcar el cuerpo debido a que el metabolismo ya no es el mismo; no obstante, lo anterior no significa que no puedas gozar de cuadritos una vez superados los 40 años. Si este es tu caso, entonces aquí conocerás algunos ejercicios que sin duda debes hacer.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para el abdomen después de los 40 años?

La plancha es uno de los ejercicios favoritos para los amantes de la activación física no solo porque trabaja múltiples músculos de tu cuerpo, sino porque se enrola principalmente en la zona del abdomen. Del mismo modo, el aleteo de piernas ayuda a mejorar la fuerza del core mientras aumenta considerablemente la resistencia de tus músculos.

Las abdominales son un ejercicio básico que puedes hacer después de los 40 años precisamente porque tonifica y fortalece los músculos abdominales a través del mejoramiento de la postura. Por su parte, el Dead Bug también fortalece el transverso abdominal sin dejar a un lado la coordinación, algo fundamental a esta edad.

Finalmente, los Mountain Climbers suelen combinar el fortalecimiento del core mediante la frecuencia cardiaca del cardio, por lo que también es un ejercicio recomendado. Recuerda que estos procesos deben hacerse en ciclos de 30 a 45 segundos con pausas entre cada serie para evitar molestias físicas.

¿Basta con hacer ejercicio para tener un abdomen de acero después de los 40 años?

La respuesta inmediata es no. Expertos en la materia señalan que, así como el ejercicio y la activación física son importantes para tu deseo de tener un abdomen de acero, también resulta fundamental tener una buena dieta alimenticia que se base en nutrientes que mejoren tu cuerpo, sobre todo después de los 40 años de edad.