Las 4 formas de reutilizar el agua del aire acondicionado

El paso de los años ha dado origen a diferentes acciones que buscan cuidar el medio ambiente, adoptar hábitos sostenibles y reutilizar todo lo que está a nuestra alrededor y sea posible. En el caso del agua del aire acondicionado , hay muchas opciones que se alejan de solo desecharla.

El aire acondicionado es uno de los elementos que ha multiplicado su presencia en los hogares y es por eso que es común ver cómo el agua que drena se pierde en desagües. Sin embargo, a través de la Inteligencia Artificial (IA) se ha podido conocer las mejores formas de reutilizarla.

¿Qué particularidades tiene el agua del aire acondicionado?

A través de la aplicación Gemini, IA creada por Google, se destaca la idea de reutilizar el agua del aire acondicionado. “En un mundo donde cada gota cuenta, aprovechar el condensado de tu aire acondicionado es una jugada maestra de sustentabilidad”, sentencia esta tecnología.

En este marco, la IA informa que el agua que gotea del aire acondicionado “es básicamente agua destilada (producto de la condensación de la humedad ambiental), lo que significa que no tiene cloro ni cal, pero sí puede contener trazas de polvo o metales de los conductos, así que nunca es apta para consumo humano o de mascotas”.

¿Cómo reutilizar el agua del aire acondicionado?

La Inteligencia Artificial, tras analizar diferentes fuentes de información, reveló cuáles son las “mejores formas de darle una segunda vida al agua del aire acondicionado”. Esta tecnología enumeró 4 alternativas para su reutilización:

