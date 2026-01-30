Moda 2026: Estos son los mejores peinados para personas que usan lentes

La moda espera tener un cambio radical en este año respecto a lo que fue el 2025, mismo que se caracterizó por mucha excentricidad. Ahora, este mundo espera volver a las bases y tal situación permea directamente en los peinados de hombres y mujeres que más van a destacar si es que estos usan lentes.

Ya sea por una necesidad visual, por moda o simplemente por gusto, son muchas las personas en México y el mundo que utilizan diariamente lentes para realizar sus actividades diarias. Ante esta situación, expertos en la materia desde la página Óptica Bassol han dado a conocer los mejores peinados para este tipo de personas.

¿Qué peinados utilizar para cuando usas lentes?

Expertos en este rubro consideran que los peinados recogidos son los más recomendables para las personas que usan lentes no solo por su comodidad, sino también por el hecho de poder variar en cuanto a la forma en cómo se recogen el pelo, ya sea hacia atrás, hacia los lados o, bien, con moños hacia arriba.

Bajo esta tónica, el moño casual se ha convertido en la opción predilecta para los peinados recogidos en personas que utilizan lentes. Del mismo modo, el peinado de cola alta también ha ganado muchos adeptos no solo por su sencillez, sino también por lo pulido y lúcido que suele verse mediante el peinado a ras de cuero.

Ahora bien, si gustas de tener el cabello suelto, entonces los mejores peinados para personas con lentes son aquellos que tienen ondas o rizos. Si cuentas con este tipo de melena, lo único que tienes que hacer es dejar que esta caiga libre por tu rostro y, con ello, tener un look que no solo luce natural, sino también bastante estético.

La importancia de sentirte cómodo con el peinado que escogiste

Más allá de las recomendaciones que se han entregado en esta nota, lo importante es tener un peinado con el que te sientas feliz, cómodo y que, a su vez, te permita hacer todas tus actividades sin la necesidad de que te quites los lentes o, bien, de que evitar colocarlos si es que realmente necesitas de ellos.