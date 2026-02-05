¿México es de los países más infieles?, este lugar tiene en el ranking

Cuando una persona comienza una relación, uno de sus más grandes preocupaciones es que su pareja le sea infiel, pues atravesar por una vivencia de este tipo puede dejar graves complicaciones. Incluso, en la actualidad, son pocos los seres humanos que realmente se entregan a su pareja y que quieren mantener una relación monógama, por lo que muchos son infieles .

Sin embargo, gracias a un informe que fue desarrollado por DIVE Marketing para la plataforma europea de Gleeden, se dieron a conocer algunas cifras importantes sobre las infidelidades y los países que tienen un índice mayor de infieles en el continente.

¿México es un país de infieles?

Este estudio se compartió en redes sociales y en su sitio oficial, ahí se detalla que el 67% de las personas encuestadas, aceptó que en un punto de su vida ha sido infieles a su pareja, aunque el 59% también afirmó que se arrepintieron de sus acciones.

Por su parte, Gleeden, aplicación de encuentros monógamos para mujeres, estudió a sus usuarios con la finalidad de conocer la actividad fuera del matrimonio. De acuerdo a sus resultados, México se coloca como el tercer país más infiel de toda Latinoamérica, solamente es superado por Brasil y Colombia.

Por si quedan dudas, aquí te dejamos el ranking de los países con mayor infidelidad:



Brasil

Colombia

México

Argentina

Chile

En lo que respecta a nuestro país, se dieron a conocer las ciudades que son más infieles, dejando a Ciudad de México en primer lugar, seguida por el Estado de México y Nuevo León, también en este listado se encuentran lugares como Jalisco y Querétaro.

Finalmente, se determinó que 6 de cada 10 mexicanos han considerado la infidelidad como algo muy natural y común en la actualidad.

