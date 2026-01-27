Mhoni Vidente comparte un ritual infalible para atraer la abundancia y alejar las malas vibras

Mhoni Vidente es una astróloga que es muy famosa en México, debido a las fuertes predicciones que ha realizado, donde algunas de ellas se han cumplido, además de ser una personalidad que constantemente comparte ritos, con los que podemos atraer la abundancia y alejar las malas vibras.

Recientemente, la vidente dio a conocer un ritual infalible con el que podremos atraer el dinero en febrero, puesto que anunció que durante ese mes veremos importantes complicaciones. Toma nota de todos sus consejos.

¿Cómo se hace el ritual de la abundancia?

Mhoni Vidente explica que el 2026 se ha denominado como el “año del cero”, por lo que es importante atraer la abundancia, alejar las malas vibras y evitar todo tipo de bloqueos energéticos que se presenten en tu vida personal, trabajo, salud o familia. Realiza los siguientes pasos del ritual infalible:

A dos limones verdes, los vas a frotar en tu perfume personal. Repítelo 3 veces. Pásalo por todo el cuerpo, mientras pides que eliminen todo aquello que te hace mal y las envidias que te siguen. Coloca los limones en un vaso con agua; si flotan, significa que tu energía se encuentra bien, pero si se hunden, hay que repetir el proceso el siguiente mes. Si salen burbujas, entonces la energía está actuando. Toma 3 billetes que tengas en casa y rocíalos con tu perfume personal, pásalos 3 veces por todo el cuerpo. Y mételo junto a los limones. Enciende una veladora roja y deja que se consuma. Cuando eso pase, desechamos los limones y sacamos los billetes.

¿Cómo hacer una limpieza energética?

Dentro de los consejos que deja Mhoni Vidente , recomienda que, al basarnos durante todo febrero, lo hagamos con jabón neutro, ya que es un elemento que nos va a ayudar a alejar las malas vibras y atraer la abundancia, puesto que eliminaremos todo lo malo que se haya adherido a nosotros.

En el ritual infalible, recomendó portar un listón rojo en el tobillo o mano izquierda, hasta que se nos caiga por sí solo; recomienda hacerlo todo el primero de febrero. Aprovecha todas las recomendaciones de la vidente para que sea un mes lleno de dinero y protección.