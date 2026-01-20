Ni el microondas ni la computadora: El electrodoméstico que corre más peligro si hay tormenta

Cuando se desata una tormenta eléctrica, muchas personas creen que basta con apagar los electrodomésticos o que los mayores riesgos recaen sobre aparatos como el microondas o la computadora. Sin embargo, los especialistas advierten que hay un dispositivo presente en casi todos los hogares que resulta especialmente vulnerable ante descargas eléctricas y fluctuaciones de tensión.

Los picos de voltaje generados por rayos cercanos pueden viajar a través de la red eléctrica, del cableado de antena o incluso de conexiones externas. En este escenario, un solo evento puede provocar daños irreversibles y costosas reparaciones.

El televisor es el electrodoméstico más expuesto durante una tormenta

Según explican ingenieros electrónicos y técnicos en reparación de electrodomésticos, el aparato más vulnerable en estas situaciones de tormenta es el televisor, especialmente los modelos modernos LED, QLED y OLED.

Estos equipos funcionan con placas electrónicas y fuentes de alimentación diseñadas para recibir un voltaje estable y constante. Cualquier alteración brusca puede generar tensiones internas que sus componentes no logran soportar.

De acuerdo con especialistas en instalaciones eléctricas domiciliarias, no es necesario que un rayo impacte directamente sobre una vivienda para causar daños. Una descarga cercana puede generar impulsos eléctricos de miles de voltios que se propagan por la red, quemando la placa principal, la fuente interna o los capacitores del televisor.

Detrás de este dispositivo, los equipos que más suelen estropearse son los módems, routers y decodificadores. Todos altamente sensibles a las subidas de tensión.

¿Qué recomiendan los técnicos para evitar daños en el televisor durante una tormenta?

La recomendación profesional es desconectar el televisor de la corriente eléctrica cuando haya tormenta. Apagarlo con el control remoto no ofrece ninguna protección real, ya que el equipo sigue conectado físicamente a la red y puede recibir un pico de tensión en cualquier momento.

Además, técnicos electricistas matriculados aconsejan desconectar también los cables HDMI que lo unen a consolas o decodificadores y retirar el cable de antena o de televisión por cable. Estas conexiones pueden actuar como vías alternativas de entrada de la sobrecarga eléctrica.