Así puedes acceder al programa de la CFE para renovar tus electrodomésticos

La CFE cuenta con varios programas a los que los usuarios pueden acceder, los cuales en muchas ocasiones suelen pasar desapercibidos, por lo que es importante conocer cada uno de ellos para poder emplearlo en el mejor momento.

Uno de ellos se destaca por tener la principal función de renovar los electrodomésticos de los usuarios; para obtenerlo, es importante que se apliquen ciertos requisitos. No lo dejes pasar y toma nota de todo lo que debes hacer para obtener el reconocido programa.

¿Qué es el Programa ASI?

El Programa de Ahorro Sistemático Integral es un apoyo que la CFE junto a otras instituciones renuevan electrodomésticos de los usuarios. Para acceder al programa es necesario que se cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 2 años de consumo continuo en la comisión.

Mantenerse al corriente de los pagos.

Presentar identificación oficial, CURP, y comprobante de domicilio reciente.

Se debe contar con comprobantes de ingreso familiar, para justificar la necesidad al apoyo.

La residencia y domicilio debe encontrarse en zonas de clima extremo o en los rangos de tarifa de 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F

Una vez que los usuarios cuenten con todos los documentos necesarios, es fundamental acudir a una de las oficinas oficiales de la CFE, donde serás atendido por un asesor quien se encargará de ser tu guía en el proceso de la solicitud.

Dicho programa permite a los usuarios que el pago de los artículos renovados pueda hacerse a plazos de 48 meses y con una tasa fija, evitando que en dichos movimientos intervenga algún institución bancaria.

¿Qué electrodomésticos se pueden renovar?

La gran ventaja que tiene el beneficio es que te permite tener acceso a varios aparatos, permitiendo que se pueda renovar electrodomésticos de casi cualquier tipo. Dentro del listado sobresale:

Lavadoras

Refrigeradores

Lámparas LED

Ventiladores

Aires acondicionados

Aislamiento térmico

Debido a la gran demanda que podría presentarse en ciertos productos, es fundamental que consideremos que podría tardar en llegar. No olvides que a dicho apoyo, también aplica para quienes fueron víctimas de daños al aparato por una falla eléctrica, pero para ello deberá de ser confirmado por un técnico especializado de la comisión.