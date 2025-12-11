Ofertas en Elektra: los 4 suéteres navideños que cuestan menos de $500 pesos

La temporada navideña ya está aquí y Elektra lanzó varias ofertas ideales para renovar tu clóset sin gastar de más. Entre las opciones más buscadas destacan cuatro suéteres festivos que combinan estilo, comodidad y un precio accesible por debajo de los $500 pesos. Si quieres lucir algo lindo, abrigado y acorde a la época, estos modelos se convierten en verdaderas oportunidades.

En su sitio web, la famosa tienda acaba de publicar algunos diseños ideales para vestir en Navidad a tan solo $454 pesos, una rebaja imperdible, ya que anteriormente se vendían a $600 pesos.

Los 4 modelos de suéteres que promociona Elektra

Suéter Focos Navideños

Suéter Oso Polar

Suéter Santa Claus

Suéter Ho Ho Ho

Los cuatro modelos son, según el portal, especiales para pasar una Navidad divertida. Con estos increíbles Ugly Sweaters tu casa se llenará de risas, entretenida y crearás recuerdos para toda la vida con un accesorio perfecto.

|Elektra

Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar un suéter