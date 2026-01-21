Estos peinados te van a hacer lucir mucho más grande de lo que eres en verdad

La mayoría de las mujeres piensa mucho en el peinado que la pueda hacer lucir única, pero en muchas ocasiones el estilo de peinados que tienen no es el adecuado, ya que la hace ver un poco más grande de lo que en verdad es.

Esto es por las formas o las texturas que tienen, aunque en ese momento se encuentren en tendencia, es posible que no sea la mejor opción para eso que buscas proyectar, más cuando se trata de esconder la edad y dar una imagen más joven

¿Qué peinados te hacen ver más grande?

Por ese motivo, hemos hecho una lista de los peinados que te van a hacer ver mucho más grande, porque si quieres proyectar una imagen más jovial los debes evitar a toda costa.

Recogidos

Los peinados sleek, que son estilo recogidos con chongo, trenzados, no son la opción correcta si quieres verte mucho más joven, ya que al tener la cara sin cabello, va a dejar a la luz las arrugas y signos de la edad que tienes.

Muy lacios

Es un estilo que va bien en casi todos lados, pero puede mostrar los años que tiene y unos extras, más cuando tienes un tono de cabello oscuro, pues se van a proyectar una caída más recta de lo normal, lo que va a mostrar todos los detalles que tengas en tu rostro.

Peinados muy desenfadados

Este tipo de peinados despeinados dan la apariencia de un efecto esponjado, en algunas ocasiones con frizz. Sin embargo, puedes acompañar ese estilo con algunos accesorios que te van a hacer lucir bien, sin preocupaciones.

Ahora los sabes, estos estilos de peinado no son malos, solamente debes saber la ocasión correcta en que los quieres usar, dependiendo de los que necesites proyectar.

