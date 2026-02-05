Conoce los peinados más versátiles que funcionan en hombres y mujeres por igual

Dentro del mundo de la moda cada vez hay más productos de ropa o calzado que son “unisex”; es decir, que van perfecto tanto en hombres como en mujeres por igual . Ante esta situación, ¿te has preguntado si ocurre lo mismo con algunos peinados que pueden brillar aparte tanto en ellos como en ellas? Si es así, quédate con nosotros.

En primera instancia, vale decir que el mejor peinado es aquel con el que te sientes cómodo y agusto. Dicho lo anterior, la Inteligencia Artificial mediante Google Gemini ha dado a conocer una lista con los peinados que, en esencia, lucen perfecto tanto en hombres como en mujeres. ¿Quieres conocer más información al respecto?

¿Cuáles son los peinados perfectos para hombres y mujeres por igual?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, un peinado que luce perfecto tanto en hombres como en mujeres es el moño, mismo que es ideal para el cabello largo o medio largo y que recoge el mismo en la nuca de la persona, lo cual hace de este tipo de corte uno muy práctico para distintas actividades como el ejercicio o el quehacer del hogar.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los diseños de uñas más románticos en novias?

El peinado hacia atrás mediante el uso del gel o la cera también es de los favoritos por ellos y ellas gracias a su look clásico y elegante, un hecho similar al que ocurre con las Ondas Sueltas con el cual, a través del mousse, se genera un estilo casual que ayuda a generar volumen en la parte de arriba de la cabeza de quien lo posee.

El peinado semirrecogido se caracteriza por tomar una parte del cabello (la superior o la frontal) y, posteriormente, sujetarla a través de una coleta, lo cual permite que el resto del pelo quede suelto, Finalmente, las trenzas también se han vuelto uno de los peinados favoritos debido a su naturalidad y a la belleza que genera en chicos y chicas por igual.

¿Cuáles son las ventajas de los peinados versátiles?

Los peinados versátiles tienen muchas ventajas en relación a otro tipo de corte que lucen exclusivamente para hombres o mujeres. Estos, a su vez, se basan en principios básicos como la textura, la comodidad y la neutralidad, por lo que muchas opciones se consideran modernas para el apartado de la moda en este 2026.