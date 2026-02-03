POR FIN: este es el secreto para que tus plantas sobrevivan en una maceta y crezcan lindas

Cuidar las raíces de tus plantas que están en la maceta es el secreto que pocos conocen para que crezcan sanas, sobrevivan mucho tiempo y se vean súperlindas. Expertos en jardinería recomiendan prestarle especial atención a esta parte del retoños y aquí te contamos cómo puedes hacerlo de manera conciente.

Hemos compartido recientemente cómo puedes elegir las mejores opciones para colgar en la pared, o aquellas plantas que son resistentes y se ven hermosas en tu jardín, pero ahora es momento de conocer este detalle importante.

Las raíces son como el corazón de tus plantas.|(Especial/Canva)

Cómo puedes cuidar las raíces de las plantas para duren mucho tiempo

Para cuidar bien tus plantas desde la raíz, expertos en botánica recomiendan iniciar conociendo cómo están por dentro, ya que, si no las alimentas o no les das el riego adecuado, morirán. Por eso, debes revisar estos puntos importantes:

Revisa que la tierra no esté compactada : según El País , si las raíces no tienen espacio para respirar o para romar del agua que riegas, se sofocarán o se pudrirán.

: según , si las raíces no tienen espacio para respirar o para romar del agua que riegas, se sofocarán o se pudrirán. No caigas en el mito de las raíce s: en redes sociales hay videos que dicen que, cuando las raíces sobresalen de la maceta, es la señal para trasplantar, pero esto no es del todo cierto.

s: en redes sociales hay videos que dicen que, cuando las raíces sobresalen de la maceta, es la señal para trasplantar, pero esto no es del todo cierto. Conoce el tipo de raíz de tu planta : no solo se trata de regar y poner tierra, hay varios tipos de raíces y cada una tiene cuidados especiales. Están las pivotantes (Zanahoria), Fibrosas (Césped), y Aéreas (Orquídeas).

: no solo se trata de regar y poner tierra, hay varios tipos de raíces y cada una tiene cuidados especiales. Están las pivotantes (Zanahoria), Fibrosas (Césped), y Aéreas (Orquídeas). Aprende a conocer cuando las raíces están sanas: si al mirar las raíces de tus plantas notas que están firmes al tacto, de color claro y sin signos de pudrimiento, entonces están muy sanas.

¿Cuándo es el momento de cambiar de macetas tus plantas?

El mejor momento para cambiar de macetas tus plantas es cuando la maceta ya no puede soportar el peso del follaje de la planta, si notas que está compactada la tierra por la presión o por la temporada.

El mejor momento es en la temporada de frío, porque las plantas tienen una parada vegetativa, según BBC. Tienes que recordar que la siguiente maceta debe de ser una o dos veces más grande que la anterior.